El Puerto de Vega cae con honores ante el Celta de Vigo

Noche mágica e inolvidable la vivida en El Pardo, donde el Puerto de Vega hizo realidad el gran sueño que se había ganado en las últimas semanas. Sin duda, el día más importante en la historia del club, al medirse a todo un Primera División.

El ambiente fue digno de las grandes citas: colas interminables desde mucho antes del pitido inicial, banderas y pancartas, niños engalanados con sus bufandas y una grada entregada a su equipo. No importaban las cinco categorías de diferencia; durante noventa minutos, el humilde conjunto naviego se sintió de tú a tú frente al Celta de Vigo.

El conjunto celeste, pese a presentarse con su «unidad B», demostró desde el inicio su jerarquía, monopolizando la posesión en los primeros compases. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en peligro real. El Puerto de Vega, muy ordenado atrás, cerraba espacios y mostraba una intensidad que desactivaba cualquier intento visitante.

La primera chispa la puso Borja Rodríguez en el minuto 8, con una internada por banda derecha que levantó al público, aunque se le acabó el campo antes de poder centrar. El Celta respondía con paciencia, pero sin profundidad. Quien rozó el gol fue Miguel Román en el 20', con un disparo lejano que se estrelló en el larguero de Javi Torres, en la primera gran ocasión del encuentro.

Lejos de amilanarse, los locales dieron un paso al frente. En el 27', una descoordinación defensiva celeste permitió a Davo plantarse en el área, aunque su disparo escorado fue repelido por Iván Villar. Cinco minutos después, Ristic tuvo la réplica, desviando por poco un pase filtrado desde la frontal. Antes del descanso, Gonzalo Trovato probó fortuna desde fuera del área, aunque su disparo se marchó alto.

El 0-0 al descanso fue recibido como una victoria por la grada, pues el Puerto de Vega había aguantado el tipo, había competido y, por momentos, había empujado al Celta a su campo. La ovación al retirarse a los vestuarios fue más que merecida.

La segunda parte, sin embargo, mostró el abismo físico entre ambos equipos. El cuadro vigués salió decidido a dictar sentencia, y apenas tardó tres minutos en generar peligro. Álvaro Rodríguez salvó bajo palos un disparo que ya se cantaba como gol en el 49'. Pero el asedio celeste no tardó en dar frutos: un minuto después, Cervi colgó un balón medido desde la izquierda y el recién ingresado Óscar Marcos remató a placer para abrir el marcador.

El golpe se hizo notar, y más aún cuando, en el 52', Mathe cometió penalti sobre Hugo Álvarez. Damián Rodríguez asumió la responsabilidad y engañó a Javi Torres para poner el 0-2 que, a la postre, sería definitivo.

A partir de ahí, el partido se estabilizó. El Celta, consciente de su superioridad, bajó una marcha; el Puerto de Vega, lejos de venirse abajo, siguió defendiendo con orgullo. Javi Torres firmó un par de buenas intervenciones y la zaga local se multiplicó para evitar un resultado más abultado. El árbitro De Burgos Bengoetxea incluso señaló el final unos segundos antes del 90', poniendo fin a una noche que ningún presente olvidará.

El Puerto de Vega cayó con honor ante un rival de élite, demostrando compromiso, orden y coraje. Ahora, con la cabeza alta, volverá a su realidad liguera, pues este domingo visitará al San Claudio, en un duelo clave para asentarse en la zona alta de Primera RFFPA. El sueño terminó, pero la historia ya está escrita.

