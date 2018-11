Sangalli evoluciona bien tras sufrir un ictus el miércoles El futbolista de la Real Sociedad permanece ingresado en el Hospital Donostia IMANOL LIZASOAIN Jueves, 1 noviembre 2018, 17:02

Luca Sangalli sufrió el miércoles por la mañana un ictus de carácter leve cuando se encontraba haciendo un examen en la facultad que la Universidad de Mondragón tiene en Hernani. El jugador de la Real Sociedad fue trasladado en ambulancia al Hospital Donostia, donde quedó ingresado en la unidad de Ictus. Evoluciona de forma favorable, a la espera de que en las próximas horas sea sometido a diferentes pruebas que determinen las posibles causas y el periodo de recuperación que tiene.

Sangalli, que se estrena esta temporada en el primer equipo, estaba realizando un examen a las 6.30 horas correspondiente al máster de Ingeniería Industrial que cursa en la Universidad de Mondragón. Al jugador le habían citado a esa hora temprana para tener tiempo suficiente para poder entrenarse después en Zubieta, donde estaba citado junto a sus compañeros para celebrar la última sesión antes de viajar a Vigo, donde la Real Sociedad se estrena esta tarde en la Copa ante el Celta.

El jugador donostiarra empezó a sentir mareos en el transcurso del examen. Lo quiso achacar a que no había desayunado, quizás tener el estómago vacío podía afectarle, por lo que pidió permiso para picar algo y ver si mejoraba. Pero ni por esas. Sangalli empezó a perder la visión y a sentir sudores fríos, estaba mareado, por lo que fue entonces cuando telefoneó al médico del primer equipo, Javier Barrera.

Sangalli le trasladó cuáles eran sus sensaciones, lo mal que se encontraba, y el doctor no dudó: solicitó una ambulancia y se personó en la facultad. Los servicios sanitarios exploraron al jugador in situ y decidieron evacuarlo al Hospital Donostia, donde quedó ingresado.

La noticia no trascendió hasta bien entrada la tarde cuando la Real emitió un escueto comunicado: «Luca Sangalli ha sufrido esta mañana un ictus de carácter leve. Actualmente está ingresado en la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Donostia, pendiente de evolución y de completar estudio».

Muestras de apoyo

Desde ese momento se sucedieron las muestras de apoyo al jugador. El Eibar, el Athletic, el Sevilla y el Alcorcón -club éste donde juega su hermano Marco-, entre otros, le desearon una pronta recuperación. También el rival de esta tarde que en su cuenta de Twitter señaló todo «el cariño y la #afouteza del celtismo para Luca Sangalli. Esperamos verte muy pronto disfrutando de nuevo en los terrenos de juego».

Por el momento y a la espera de ver cómo evoluciona, no hay fecha de vuelta. Es obvio que la Real no va a tener ninguna prisa, que va a actuar con toda la cautela que precisa una lesión cerebrovascular como ésta, que se produce por la obstrucción del flujo sanguíneo de una arteria lo que origina una disminución del riego sanguíneo en esa parte del cerebro.

El donostiarra, de 23 años, ha jugado seis encuentros en lo que llevamos de campeonato, cuatro de ellos como titular, el último en la derrota por dos goles a cero ante el Atlético en el Wanda en el que sufrió un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia de una peligrosa entrada de Savic. El propio Sangalli compareció el lunes en Zubieta. «En el momento (de la acción) no me percaté de cómo había sido. En la repetición sí parece más de lo que fue», aseguró. Fuentes médicas consultadas aseguran que el golpe recibido en el Wanda no tendría por qué tener relación con el ictus leve sufrido el miércoles.