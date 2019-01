Cuartos Sevilla-Barça, duelo estrella en cuartos El Real Madrid se medirá al Girona, el Getafe con el Valencia y el Espanyol lo hará con el Betis AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 18 enero 2019, 18:35

Getafe, Valencia, Girona, Sevilla, Real Madrid, Betis, Espanyol y Barça. Hasta 66 títulos de Copa del Rey concentrados en seis campeones diferentes que se jugarán cuatro plazas en las semifinales. Los cuartos de final de la Copa del Rey fueron sorteados tras la incertidumbre de las horas previas por la presencia del Barcelona y el bombo emparejó a los azulgranas con el Sevilla.

🚨 Así quedan los CUARTOS DE FINAL de la #CopaDelRey.



📅 La ida de esta eliminatoria será en torno al 23 de enero y la vuelta en torno al 30.



📺 Síguelo en directo en https://t.co/3KBWvvLGuH | #SorteoCopapic.twitter.com/fhbcHOALUs — RFEF (@rfef) 18 de enero de 2019

Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, se mostró tranquilo y negó haber vivido con nervios las horas previas a quedar emparejado con el Sevilla. «En ningún momento hemos temido quedar fuera de la Copa, de la manera que venimos trabajando no estábamos intranquilos», antes de explicar que revivir la última final copera del Metropolitano será especial. «Es un eliminatoria dura, respetamos al Sevilla como rival. Juega muy bien y aprieta mucho. Si te toca el Betis, el Valencia o el Madrid sería lo mismo. Es una competición en la que todos saben lo que se juegan y no te puedes relajar en ningún momento. No sabes si es mejor jugar primero en casa o fuera. Ha salido el Sevilla, vamos fuera y está bien».

Amor quiso ser cauto cuando se le habló de 'triplete', algo que el club logró en 2009 y 2015: «La ilusión la tenemos al máximo siempre en todas las competiciones. Al empezar, nuestro objetivo es ganar todo. Somos el vigente campeón de Copa, queremos volver a repetir. Tenemos más competiciones que también queremos seguir hasta el final y vamos a intentarlo».

Por su parte Joaquín Caparrós no ocultó que «para intentar pasar tenemos que hacer dos muy buenos partidos. El Barcelona es el que nos ha tocado. Está líder en liga. Es una eliminatoria abierta, este sistema de competición se nos da bien. Hay un magnifico equipo con magníficos jugadores».

El técnico, que vivió una final con el Athletic ante el Barcelona en 2009, considera que será un duelo «muy bonito donde vamos a disfrutar con dos equipos que juegan bien al fútbol, nuestra gente va a estar con el equipo y esperamos pasar. Hasta el partido allí, la eliminatoria no se va a resolver. Vamos a centrarnos en el partido de casa. Para intentar pasar la eliminatoria tenemos que hacer dos muy buenos partidos. El Barça te lo va a exigir. Es una eliminatoria en la que el publico va a disfrutar. La eliminatoria es la eliminatoria, el sorteo es el sorteo. Tenemos una gran plantilla, hay que hacer dos buenos partidos si queremos pasar».

Cambio de calendario

Además de ese duelo entre los dos últimos finalistas el resto de enfrentamientos serán el Real Madrid contra el Girona, el Getafe se medirá al Valencia y el Espanyol le tocará hacerlo con el Betis. La ida será el 23 de enero y la vuelta el 29.

El bombo emparejó al Espanyol con el Betis, lo que obliga a cambiar el día y la hora del Athletic Club-Betis (programado para sábado 26 de enero a las 20:45 h.), ya que el Espanyol juega en Liga el lunes 21 y la ida de cuartos de final se tiene que jugar el jueves 24.

Siete veces se enfrentaron Betis y Espanyol, que sólo superó una ronda... hace 87 años. «El destino no ha querido que haya derbi. El campo de los pericos nos ha gustado siempre. Va a ser una eliminatoria muy competida», explicó Rafa Gordillo sobre el duelo con el Espanyol mientras que Rufete destacó al cuadro de Setién. «Es un grandísimo rival. La Copa es un escenario muy bonito. En nuestra historia ha tenido muchas cosas buenas. Sabemos que nos puede dar mucho en la temporada».