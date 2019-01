Octavos I Vuelta El Valladolid no se rinde ante el mejor Getafe del curso El conjunto blanquivioleta cayó ante el los madrileños en la ida con un gol en el minuto 92, una situación que volvió a evidenciar su necesidad de mantener la concentración desde el primer minuto para evitar goles al principio EFE Martes, 15 enero 2019, 07:51

El Valladolid no se rinde y peleará por remontar el 1-0 que consiguió el Getafe en el choque de ida de los octavos de final de la Copa del Rey para volver a disputar unos cuartos de final que no juega desde el curso 2006/07.

Han pasado muchos años desde que el cuadro pucelano superara los octavos y ahora tendrá que intentarlo con un gol en contra y ante un equipo que se encuentra en su mejor forma del curso tras colocarse en la sexta plaza de LaLiga Santander el pasado fin de semana.

Aunque la Liga es la prioridad del conjunto blanquivioleta ya que el objetivo es lograr la permanencia, y mejor antes que después, «la competición del K.O.» siempre «ilusiona», tal y como reconoció en la previa del primer choque ante el Getafe el técnico del Real Valladolid, Sergio González.

El técnico catalán no comparecerá ante los medios hasta esta tarde, cuando explicará sus intenciones de cara a esta cita, en la que podría seguir dando minutos a sus jugadores menos habituales y repetir, en una elevada proporción, el once que utilizó en el Coliseum Alfonso Pérez. También podría dar entrada a titulares como Rubén Alcaraz o Nacho Martínez, que no podrán jugar en Liga por sanción.

Se da la circunstancia de que el Valladolid cayó ante el Getafe por un gol en el minuto 92, una situación que volvió a evidenciar la necesidad de mantener la concentración desde el primer minuto para evitar goles al principio (como ante el Rayo en Liga) y al final de cada partido (como contra el Getafe en Copa).

Además, el cuadro vallisoletanos llega a este choque tras haber logrado un punto en Mestalla a pesar de no haber cuajado su mejor partido. Ese empata aportará confianza en el juego del equipo, que no quiere renunciar a la Copa y que aspira a ofrecer un buen encuentro a su afición.

El Getafe, por su parte, intentará alargar un inicio de semana magnífica con su victoria en Villarreal en LaLiga Santander. Ganó 1-2 en un estadio en el que casi nunca había obtenido buenos resultados y escaló hasta una meritoria sexta posición para acabar la jornada en puestos europeos.

Sólo tres días después, volverá a la carga para intentar sellar su clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey y regresar a los números de la temporada 2014/15, la última en la que estuvo presente en esa eliminatoria de la competición.

El objetivo de los hombres de José Bordalás es recuperar la fe en un torneo que hace ya más de una década dio gloria al club. Las finales de Copa que perdió en 2007 y 2008 ante el Sevilla y el Valencia, respectivamente, empiezan a ser ya un viejo recuerdo para un club relativamente nuevo en la elite del fútbol español.

El primer paso es hacer bueno el 1-0 del choque de ida con el gol en el último suspiro de Ángel Rodríguez y después esperar un buen cruce con el que mantener intactas sus ilusiones de avanzar en la competición.

El Valladolid no lo tendrá fácil. Esta temporada sólo ha ganado tres partidos como local y encima el Getafe no pierde a domicilio desde la primera jornada de LaLiga Santander, en la que fue derrotado por el Real Madrid 2-0 en el Santiago Bernabéu.

En el resto de partidos siempre ha cosechado empates o victorias y el técnico José Bordalás no quiere que se rompa esa estadística para seguir con vida en la Copa.

El Getafe contará con tres bajas: la del japonés Gaku Shibasaki, concentrado con su selección en la Copa de Asia y la de los lesionados Markel Bergara y Amath N'Diaye. El resto de jugadores estará disponible para Bordalás, que volverá a alinear a sus hombres menos habituales en Liga que ya jugaron la ida ante el Valladolid: Leandro Chichizola, Ignasi Miquel, Mathieu Flamini o Sergi Guardiola, podrían tener una oportunidad.

- Alineaciones probables:

Valladolid: Yoel; Antoñito, Joaquín, Salisú, Moi; Ivi, Borja, Anuar, Verde; Leo Suárez, Cop.

Getafe: Chichizola; Damián, Ignasi Miquel, Bruno, Foulquier; Flamini, Cristóforo; Iván Alejo, Samu Saiz, Rober Ibáñez; y Sergi Guardiola.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha).

Estadio: Estadio José Zorrilla.

Hora: 19:30.