Valverde: «Estamos tranquilos; no tenemos pánico al VAR»

Martes, 26 febrero 2019

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ernesto Valverde, analizó, en la rueda de prensa previa del 'clásico' de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, el encuentro «bonito y atractivo» ante el Real Madrid.

Valverde cumple este miércoles 100 partidos al frente del banquillo del Barça y no ocultó que le «encantaría» celebrarlo con un triunfo. «No lo sabía, pero es un partido señalado porque es meterse en una final, es un 'clásico'. Será complicado porque no tenemos el marcador que nos gustaría de inicio. Está abierto y por decidir. Sabemos de la entidad del rival. Esperamos pasar, como supongo que lo esperan ellos», dijo imaginando el encuentro.

«Tenemos que intentar ir a hacer daño al contrario. Intentamos ir a ganar el partido, y partimos de la base de que si no marcamos no tenemos posibilidades de pasar. Tenemos la obligación de marcar. No variaremos lo que hacemos habitualmente. Nos tenemos que proteger como en todos los partidos y atacar al contrario», explicó Valverde en cuanto a la situación del partido.

Arthur Melo todavía no ha completado ningún entrenamiento antes del encuentro de este miércoles. «Está mejor, ayer ya hizo una parte (de la sesión). Hay que valorarlo ahora (el entrenamiento previo al viaje a Madrid). No es el partido para el que ya pensaba que estuviera disponible. Quizá tal vez lo esté para el sábado. Es un jugador diferente a los otros, cada futbolista aporta algo distinto. Es un gran jugador y nos ofrece muchas cosas, pero ha estado en algunos partidos y el equipo ha hecho grandes partidos y en otros no ha estado y también ha hecho grandes partidos, como el día del Espanyol o del Lyon. Otros le suplen. No ponemos excusas», comentaba el técnico blaugrana.

Valverde consideró que es un buen momento para que los suyos se midan al eterno rival. «Llegamos bien al partido. Uno de los dos quedará en la Copa. Es un punto y seguido para uno y otro. Queremos pasar y estamos preparados. Ante un reto así tienes ese espíritu competitivo que te prepara para ese evento«, dijo antes de recordar que «los precedentes no sirven para saber lo que ocurrirá en el futuro. No sabes cuándo cambiarán las cosas. Los números sólo te indican cómo te han ido las cosas hasta este momento. No es tanto analizar los datos sino pensar cómo podemos ganar mañana. Y eso depende de muchas cosas«, declaraba Ernesto Valverde sobre las estadísticas en el Santiago Bernabéu.

Exceso de 'clásicos'

Además, el conjunto catalán enfrentará dos clásicos esta semana, uno en Copa del Rey y el siguiente este sábado en Liga. «No es normal jugar dos partidos de esta envergadura en una semana pero puede suceder. Es difícil que se dé el mismo resultado en ambos. Nuestra intención es separarlos y centrarnos en el primero, el sábado nos pilla lejísimos. Los dos partido son importantes», admitía el 'Txingurri' antes de pasar por encima sobre las últimas polémicas del videoarbitraje. «En absoluto hay pánico al VAR. Estamos tranquilos. La polémica está ligada al fútbol y a otros deportes. Depende de las personas más que de los propios deportes. Intentaremos ganar y nos olvidamos de lo demás», zanjó.

Además, también tuvo que abordar sobre la acción del penalti a Casemiro del pasado domingo en el partido entre Levante-Real Madrid. «No me digas que no fue una respuesta genial (la de Carvajal, diciendo que la escuchó a 25 metros). No diré nada de la acción, salvo que espero que se recupere cuanto antes Doukouré, y no es ninguna ironía», dijo serio antes de analizar el momento de forma del brasileño Vinicius. «No me condiciona la alineación, pero es un jugador desequilibrante. Tiene desparpajo, velocidad... Si no juega él juega Asensio, Isco, Bale...».

Y es que el entrenador, que tampoco desveló si hará posibles rotaciones en el once inicial, insistió en que el duelo copero «es un partido definitivo, efectivamente. Y pondremos el mejor equipo para ganar«. Eso sí, no negó que »es bueno llegar a estos partidos con buenas sensaciones, y las tenemos tras el partido contra el Sevilla», donde el equipo se impuso por 2-4 ante el conjunto andaluz.

Por último explicó la situación física en la que se encuentra Jasper Cillessen: «Evoluciona bien, mejor de lo que esperábamos», dijo revelando que ya ha participado en la sesión con el grupo y detallando el proceso de regreso de Samuel Umtiti: «Ayer (por el lunes) estaba bastante bien, estábamos expectantes a ver cómo venía. Fue una decisión de riesgo, no lo negaré, y le vemos bien. Estamos contentos».