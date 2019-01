Cuartos de final | Vuelta Valverde: «Fracasemos o triunfemos, saldrá el sol y tendremos otro partido el sábado» Ernesto Valverde, en rueda de prensa. / Efe El técnico del Barcelona confesó que «si Messi no juega tendré que convencerle, pero si juega no hará falta decirle nada» P. RÍOS Barcelona Martes, 29 enero 2019, 17:39

Ernesto Valverde y el Barcelona juegan su primera final de la temporada a finales de enero. El conjunto azulgrana está obligado a remontar el 2-0 que logró el Sevilla en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, porque de no hacerlo sería decir adiós a uno de los tres títulos a los que aspira. «Está claro que el partido es un reto tal y como se ha puesto la eliminatoria. Nos quedan 90 minutos, sino más, para intentar darle la vuelta. Cuando el partido lo requiere damos un paso adelante y mañana es uno de esos momentos. Son retos que a los jugadores les gusta superar«.

Sin embargo, Valverde quiso quitar presión a sus jugadores al señalar que «cada vez que pierdes un partido parece que sea un fracaso. Lo pintan así para meterte el dedo en el ojo. Fracasemos o triunfemos, saldrá el sol y tendremos otro partido el sábado«. »Lo que está claro es que queremos seguir en la competición», señaló antes de reclamar el apoyo del Camp Nou. «En esos partidos en los que vas por debajo el empuje del público es brutal. Debemos enganchar a la gente desde el primer minutos y esperamos que la gente venga al campo».

El técnico extremeño cree que «sí va a responder el estadio» por muchas razones, ya que «el fútbol está hecho de grandes momentos y de grandes partidos y queremos brindar un gran partido y nos encantaría remontar, pero hay cosas que los aficionados recuerdan con el tiempo y ojalá sea esto», en referencia a una posible remontada ante el Sevilla. «Espero que vengan para que nos ayuden. Hay un factor ambiental que juega a favor del local, ellos lo explotaron muy bien y ahora nos toca hacerlo aquí«, añadió en modo de llamamiento.

Además, saltó como un resorte cuando se le preguntó si cambiaría ganar la Champions y perder la Liga y la Copa: «¿Quién lo garantiza?», preguntó. «Si me lo garantizan hablamos seriamente», dijo con una sonrisa

La titularidad de Messi

Para conseguir la remontada el Barcelona tendrá que ganar a un Sevilla «que tiene mucho gol», por lo que el técnico del Barcelona cree que será clave «ser capaces de mantener el flujo de ocasiones a favor y eso se consigue si tenemos el balón, atacamos bien y defenderemos bien». «Nuestra intención es llegar más para tener más opciones de marcar», aunque recordó que el día que jugaron en el Camp Nou en Liga tuvieron «pérdidas en la salida de juego», pero hicieron «bastantes ocasiones».

La presencia de Leo Messi, ausente del partido de ida, parece vital para buscar la remontada, aunque Valverde no quiso desvelar si el '10' azulgrana estará en el once titular. «Si Messi no juega tendré que convencerle, pero si juega no hará falta decirle nada», dijo enigmático. «No es solo un jugador y me toca gestionar el talento en el campo, en el equipo, pero él ha trascendido desde el punto de vista social de ser solo un jugador de fútbol. Es un paso natural de todo esto», matizó.

Además, tampoco quiso desvelar si hará muchos cambios con respecto a los jugadores teóricamente titulares. «La semana pasada hicimos cambios como básicamente van haciendo la mayoría de equipos, se justificó». «Era un equipo bastante reconocible, pero no conseguimos un buen resultado y mañana nuestra intención es pasar», dijo antes de aclarar que puede que haya sorpresas porque «tenemos una semana cargada, con tres partidos en seis días».

Por último, al ser preguntado por su futuro y una posible renovación para seguir en el banquillo del Barcelona, repitió la misma frase que lleva diciendo desde hace semanas: «Tenemos una buena sintonía y cuando haya algo que decir lo haremos».