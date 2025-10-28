El sueño copero del Caudal desafía al Sporting: «Uno siempre va a un partido de fútbol a competir»

La plantilla del Caudal, este lunes, en su último entrenamiento antes del compromiso copero ante el Sporting.

Iván García Mieres Martes, 28 de octubre 2025, 07:10 Comenta Compartir

«Es un lunes menos lunes y creo que nos viene bien para digerir la derrota». El Caudal hincó la rodilla en el Pepe Quimarán de Llanera el pasado domingo por primera vez esta temporada. Su míster, Adrián González, dirigía ayer en las instalaciones mierenses la primera de las sesiones de una semana especial. Este miércoles, el equipo minero recibe en el Hermanos Antuña al Sporting, en un partido que se presenta como la fiesta del fútbol asturiano en esta primera ronda de Copa del Rey.

«Es un premio para lo que hicimos la temporada pasada», expresa González, quien, pese a la enjundia de la empresa, no renuncia a nada: «Es un equipo que está tres categorías por encima. Tenemos que disfrutar del partido. A lo mejor tenemos un 1% de opciones de pasar, pero... ¿Por qué no? Uno siempre va a un partido de fútbol a competir y por supuesto que intentaremos pasar».

Ampliar Adrián González, en el campo de entrenamiento.

Los de Mieres marchan terceros en el grupo asturiano de Tercera Federación, con cinco victorias, dos empates y una derrota –la del pasado domingo–. Suman 17 puntos de 24 y tienen claro su objetivo. «Para nosotros el partido importante es el del domingo, nuestro objetivo es conseguir el ascenso, pero claro que mañana vamos a salir a ganar», declara su entrenador, quien anuncia que habrá «varios cambios de alineaciones esta semana», en la que los caudalistas tendrán tres partidos en ocho días.

Exrojiblancos en la plantilla

Precisamente en ese fondo de armario del que disponen los del Hermanos Antuña figuran varios ex del Sporting. «Tengo a Boza, Claudio, Trabanco, Santi Cabrera, Iván Elena... Algunos son incluso socios del Sporting. Y alguno que es del Oviedo. Lo que está claro que para todos jugar contra uno de los dos equipos punteros de Asturias es muy especial», prosigue González, quien este domingo tuvo la suerte de acudir a presenciar el partido entre su próximo rival, el Sporting, y el Zaragoza, invitado por los rojiblancos. «Es un gesto que para un club modesto como el nuestro significa mucho. Se lo agradezco mucho a Joaquín, que fue quien nos llamó, y a todo el Sporting».

Quien no pudo acudir, aunque también estaba invitado, fue el presidente del club, Luis María García. «Esperamos que venga mucha gente de Gijón y que sea una fiesta del fútbol asturiano», desea para mañana el que fuese alcalde de Mieres entre 2003 y 2011. Jugar la Copa del Rey no es solo un premio deportivo para un club modesto como el Caudal. «Económicamente nos supone un alivio», refleja el mandatario. El Hermanos Antuña estrenará césped natural para recibir a los de Borja Jiménez tras haber finalizado a contrarreloj las labores de remodelación de su feudo. «Es cierto que un partido como este genera más gastos por lo que impone la Federación, pero compensa y bien», declara García.

Y, aunque el mandatario también coincide en que «lo importante es la Liga», manda un mensaje a navegantes: «Fútbol es fútbol y, si el grande se duerme, todo puede pasar». Mieres sueña esta semana con la Copa.

