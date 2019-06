El Covadonga se despide del ascenso tras sufrir una sonrojante manita

El Covadonga cerró la temporada sufriendo un duro correctivo en Carballo. El conjunto ovetense, que llegó al descanso habiendo recibido un gol de Ekedi, se desarmó después tras un penalti transformado por Diego. El autogol de Pablo Suárez, y las dianas de Agulló y Cano aumentaron el castigo.

Lo peor que le pudo pasar al Covadonga fue que el Bergantiños prescindiese desde el pitido inicial del resultado de la ida. Aún no se había cumplido el segundo minuto, cuando Ekedi rompió por la vía del medio el entramado de tres centrales que había dispuesto Fermín Álvarez, pero la estirada salvadora de Aitor Rodríguez libró al Covadonga del primer gol. En cualquier caso, no tardaría en llegar. A los nueve minutos, en el cuarto córner a favor de los visitantes, Ekedi, en el segundo palo, cabeceó a la red después de que la zaga foránea no pudiese despejar. Ekedi pudo repetir en todavía en el minuto 18. Se aprovechó de la lentitud de Jandro para superarlo aunque, tras querer picarla al entrar en el área, se topó con las manos del cancerbero.

5 Bergantiños Christopher; Borja Facal (Granada, min, 64), Agulló, Marcos Rodríguez (Marcos Caridad, min. 72), Aarón; Toni; Cano, Roberto Baleato, Diego, Jorge Sáez; y Ekedi (Cañi, min. 53). 0 Covadonga Aitor Rodríguez; Pelayo, Aitor Ferrero, Jandro (José Luis, min. 57), Álex, Manu Blanco; Coutado (Velardi, min. 57), Jaime, Mario Sánchez (Pablo Suárez, min. 57); Diego y Edu Font. árbitro Valdés Varela (Comité de castellano y leonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Borja Facal, Ekedi, Marcos Rodríguez y al segundo técnico José Antonio Rodriguez y a los visitantes Jandro y AitorFerrero. Incidencias As Eiroas. 800 espectadores. goles 1-0 Ekedi (min. 9); 2-0 Diego, de penalti (min. 48); 3-0 Pablo Suárez, en propia puerta (min. 67); 4-0 Agulló (min. 76); 5-0 Cano (min, 83)

Tras las ocasiones locales, el Covadonga ajustó mejor la distancia entre líneas, el Bergantiños rebajó la intensidad al no encontrar más huecos y, aunque a los 39 minutos pudo llegar el 2-0 con un cabezazo flojo y colocado de Diego, que acabó en el palo, el duelo se fue al descanso sin más novedades.

El segundo tiempo comenzó con otro agujero en la defensa visitante. El omnipresente Ekedi lo aprovechó, fue derribado por Aitor Ferrero y el penalti lo transformó Diego. Sin capacidad ofensiva, y teniendo que hacer cuatro goles en medio tiempo, la eliminatoria estaba más que resuelta. En el minuto 51, Jorge Sáez pudo anotar el tercero, pero su disparo cruzado, cerca del área pequeña, se fue alejando progresivamente del marco. El primer disparo del Covadonga se demoró una hora. Fue tras el triple cambio efectuado por Fermín Álvarez y llevó el sello de Edu Font. El punta lo hizo por el centro y atajó en el suelo Christopher. Repitió en el 62 por el otro lado, pero el meta locatario respondió con la misma solvencia.

La pésima defensa de los saques de esquina le volvió a pasar factura en el minuto 67 al Covadonga. Nadie fue capaz de repeler el centro y Agulló, en el área pequeña, remató sin oposición. Pablo Suárez, en su intenso por desviar el chut, hizo el 3-0. A falta de un cuarto de hora, un centro de Cañi desde la derecha fue cabeceado a la red por Agulló, sublime a la hora de marcar los tiempos del salto y del remate. Cano, remachando sin oposición una falta sacada desde tres cuartos de campo por Aarón, cerró la manita. Casi al fnal, Diego, sin dejar que el cuero cayera, mereció anotar la diana del honor para un Covadonga muy inferior.