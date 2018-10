Cruce de caminos en el Muro de Zaro Todos los miembros del Avilés Stadium con pasado en el Navarro. / PATRICIA BREGÓN Varios jugadores del Stadium y el Navarro han cambiado de camiseta en las últimas campañasRamón, Roscales, Carlos, Castro y Rubén Alonso proceden del equipo blanquiazul, que cuenta en su plantilla con varios canteranos de Tabiella SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 6 octubre 2018, 01:20

Es difícil que un partido de categoría regional tenga más alicientes que el Avilés Stadium-Navarro de mañana (11.45 horas, Muro de Zaro). Se trata de un derbi avilesino, de los dos mejores equipos de Regional Preferente en estos momentos y también de un cara a cara entre jugadores que han vestido las dos camisetas. No en vano, este mismo verano hasta cuatro jugadores cambiaron el blanquiazul por el azulgrana: Ramón, Roscales, Jorge Castro, Carlos y Rubén Alonso, mientras que Samu hizo el camino contrario.

Aunque todos los protagonistas aseguran que la rivalidad es «sana» y por parte de los exstadiumnistas no hay «ningún ánimo de revancha», lo cierto es que el morbo está servido. El Stadium cuenta en su plantilla y en el cuerpo técnico con muchos excomponentes del Navarro y la salida en masa de futbolistas de Santo Domingo se produjo en extrañas circunstancias tras la no renovación de Luis Castro, empañando una temporada prácticamente inmaculada.

Uno de los protagonistas del encuentro, a pesar que probablemente no podrá participar por motivos laborales es Ramón del Busto, elegante centrocampista avilesino que, tras varias temporadas en el Real Avilés llegó a pelear por el ascenso a Segunda B con el Universidad de Oviedo. Después de unos meses en el Navarro, entonces en Tercera, colgó las botas, para descolgarlas hace tres campañas como buque insignia del Stadium. Logró dos ascensos en tres cursos y asegura que su salida no emborrona «los recuerdos buenísimos que tengo, que diría son el 99%. Ese 1% malo fue al final, pero el aprecio al club y a la gente que está en él sigue intacto».

Con el paso de los meses, Ramón deja claro que «aunque tuviéramos diferencias, no guardo rencor a nadie, al revés. Lo pasado, pasado está y no creo que hubiera mala intención por parte de nadie», zanja. Ahora, el avilesino tiene complicado jugar el domingo porque «estoy en Sudáfrica y tardamos 40 horas en llegar, por lo que espero otro tanto para volver. En principio, me perderé los partidos de éste y el próximo fin de semana», lamenta.

Considera su gran arranque de competición con cuatro goles como «anecdótico» y tiene claro que «aunque hayamos empezado muy bien, estoy es muy largo y hay equipos con más presupuesto y con la obligación de estar arriba. Cuando vengan los malos momentos, que vendrán, se verá qué clase de equipo somos, aunque lógicamente tenemos un buen bloque». Ramón espera un partido «especial» para mañana, pues «tanto en el Navarro como en el Stadium hay exjugadores de ambos equipos. Y además, seguramente habrá gente en la grada, aunque estoy seguro de que no será como en el primer año del Stadium. Aquello sí se notaba», recuerda el veterano futbolista.

El camino contrario a Ramón hizo Samu, canterano del Raíces cuyo tope futbolístico hasta la fecha fue Tercera División con el filial del Real Avilés. Después de no conseguir dar el salto al primer equipo fichó por el Llaranes, para recalar el pasado curso en el Navarro. «Fue un buen año y acabé muy bien allí, pero tenía amigos en el Stadium, me llamaron y me atrajo el proyecto». En ese sentido, explica que «aunque cuando estás fuera te lo cuentan, no entiendes lo que es este club hasta que no estás dentro. Desde la directiva nos dan todas las facilidades y tenemos una afición que nos apoya siempre. Cuando jugamos fuera parece que nosotros somos los locales», reconoce.

El de mañana será también un partido «especial», porque «conozco a todos los jugadores del Navarro, ya sea por jugar con o contra ellos, y seguro que será un partido intenso y con mucha emoción dentro y fuera del campo». De la misma opinión es Roscales, uno de los jugadores clave en el ascenso del Stadium el pasado curso. «No cabe duda de que será un encuentro diferente, porque es mi exequipo y le guardo muchísimo cariño. Es un derbi avilesino y es un partido que lo tiene todo».

Volver a casa

Roscales tuvo ofertas en verano de Real Avilés, Praviano, Lenense y Stadium, pero se acabó decantando por el Navarro porque «es mi casa. Llevo 27 años jugando al fútbol y siempre me he decidido por jugar al lado de casa y el Navarro es el equipo que más me ha dado a lo largo de mi carrera». El habilidoso extremo ve equipo «para estar arriba, pero dependerá mucho de cómo avance la temporada. Soy cauto y hay que reconocer que es prácticamente imposible que acabemos la temporada primeros. Yo creo que estamos entre los 7-8 mejores equipos».

Al azulgrana le sorprende «tanto como lo nuestro» que el Stadium esté arriba, porque «aunque son un equipo joven, los he visto dos veces y Lucho está haciendo un gran trabajo. Están siempre muy bien posicionados, muy trabajados y siempre se entregan, compiten, con una afición detrás que los empuja, que eso siempre es importante».

Además de Samu, el Stadium tiene hasta nueve miembros entre la plantilla y el cuerpo técnico con pasado en Tabiella. Víctor estuvo toda la vida hasta juveniles, Uría de infantil a juvenil y tres temporadas senior, David un año en juveniles, Marcos en alevines e infantiles, Litos diez años, Wisi en el primer equipo, Pablo Romero fue exjugador y exentrenador de la escuela, Arturo Novo preparador físico con Duque, y Juanes estuvo los tres años de cadete y los dos de juveniles.

Éste último, guardameta titular del Stadium, no oculta que «yo me siento canterano del Navarro y será un partido muy especial, al igual que para el resto de los que hemos pasado por Tabiella». Ahora, varios años después, «he cogido mucha experiencia y posiblemente esté en mi mejor momento». Tanto él como el resto de jugadores velan armas par aun choque de mañana que se prevé intenso y apasionante.