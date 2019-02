REGIONAL PREFERENTE Cruce de malas rachas en Tabiella Lucho Valera. / MARIETA Héctor Suárez y Lucho Valera, los dos técnicos, esperan un partido muy disputado en el que el objetivo pasa por romper la dinámica negativa Navarro y Avilés Stadium llegan al derbi en el peor momento de la temporada NACHO GUTIÉRREZ Miércoles, 20 febrero 2019, 00:33

En la primera vuelta, allá por octubre, los dos equipos avilesinos de Regional Preferente llegaban a su derbi de estreno en plena racha de victorias. Cinco meses después Navarro y Avilés Stadium se citan en un cruce de malas rachas de resultados, sin que ninguno haya ganado en las cuatro últimas jornadas. En el caso de los blanquiazules, sin puntuar en esas cuatro citas mientras su rival sumaba dos puntos, insuficientes para mantener el liderato que el conjunto azulgrana ha lucido durante muchas jornadas y que ha cedido hace dos semanas.

«Los dos estamos en un momento gris, pero son rachas, no le vamos a dar más importancia. Antes tuvimos una muy buena con la que parecía que nos despegábamos, pero la temporada es larga y hay muchos equipos muy cualificados que ya se han metido arriba». Héctor Suárez, entrenador del Navarro, reseña que «nuestro objetivo de salida era no repetir el sufrimiento de la temporada pasada, una vez que estás ahí no te quieres bajar. Hay mucha ilusión por lo bien que está trabajando el equipo, pero en el club no hay una presión añadida, solo pensamos en ganar el siguiente partido y cuando falten cinco o seis jornadas veremos a lo que se puede aspirar».

El partido del domingo tiene una relevancia superior a la normal y el técnico azulgrana reconoce la piquilla local, la rivalidad porque «los dos nos conocemos muy bien y es normal que sea un partido más especial, pero hay que tener claro que los puntos valen igual». Prevé un choque «difícil y de mucha disputa. El Stadium tiene un gran mérito, su primera vuelta fue espectacular. Ahora está pasando una mala racha y tratará de engancharse otra vez a la zona de arriba. Vendrán a ganar».

En ello trabaja Lucho Valera, técnico del Avilés Stadium, que necesita revertir una dinámica perdedora con cuatro derrotas seguidas y un empate anterior: «No vamos a poner excusas, pero el equipo ha sido muy castigado por lesiones de larga duración y la marcha de jugadores por distintos motivos. Eso a la larga se nota y los rivales se juegan mucho, los de arriba por su presupuesto, y los de abajo porque nadie quiere bajar».

El valor de lo conseguido por el equipo blanquiazul en su estreno tampoco hay que desdeñarlo: «Nadie nos dijo que el objetivo era subir. Queremos ganar siempre pero sabiendo donde estamos». Y para el domingo se imagina «un partido parecido al de la primera vuelta. Al Navarro le gusta tener la pelota y mandar, sobre todo jugando en su campo. Es un partido de rivalidad y eso siempre puede influir».