«Cumplir cien partidos con el Avilés Stadium es algo muy especial para mí»

Marcos, el domingo recibiendo una placa y una camiseta conmemorativa junto a aficionados y a varios jugadores del equipo alevín del club al que entrena. / SERGIO LÓPEZ Marcos Fernández. Capitán del Avilés Stadium «Ojalá pueda seguir muchos más años en el club porque me gusta el proyecto, pero no vivo de ello y todo depende del trabajo»

Marcos Fernández (Avilés, 1992) es el único jugador del Avilés Stadium que se mantiene en el equipo desde los inicios. Capitán por méritos propios, sigue siendo indiscutible en las alineaciones y el pasado domingo recibió una placa y una camiseta por convertirse en el primer jugador del club en alcanzar los cien partidos. 'Gattuso' analiza la evolución del club y los objetivos para el presente curso.

-Ya han pasado varios días, pero imagino que el domingo fue muy especial para usted. No es fácil alcanzar los cien partidos en un mismo club.

-Sí, fue especial por todo. Por lo que hemos vivido en el equipo en los últimos cuatro años, por el detalle del club, los mensajes de los amigos y aficionados... Es una gran alegría llegar a los cien partidos con el Stadium y se agradece el apoyo que he recibido estos días.

-Si se lo cuentan cuando firmó por el club hace cuatro temporadas, ¿se lo hubiese creído?

-La verdad es que no. Yo llegué un poco por casualidad, ves a los jugadores que había y no te imaginas poder jugar tanto. Lo he jugado prácticamente todo desde el primer día salvo alguna lesión o sanción, y viendo toda la gente que ha pasado por aquí, la gente que se ha marchado a otros equipos o que lo ha dejado se agradece mucho llegar a los cien.

-En tres campañas, dos ascensos. ¿Mejor de lo que imaginaba?

-Sí, porque no pensé que iba a llegar todo tan rápido. El primer año teníamos muy buen equipo para Segunda Regional, una categoría en la que la gente sigue jugando simplemente porque le gusta el fútbol, pero en Primera tuvimos que competir mucho más, pelear y lidiar con malas rachas. Afortunadamente, el año pasado hicimos una temporada perfecta, no perdimos ningún partido y eso es algo muy difícil de conseguir en cualquier categoría.

-Es el único que queda en el club desde los inicios. ¿Por qué?

-Yo sigo aquí porque creo en esto. Creo en que se pueden hacer bien las cosas deportiva y socialmente, ayudando en lo que se pueda. Me gustaron los valores con los que nació el club y creo que se pueden llevar a otros equipos. Estoy muy contento en el Stadium y ojalá pueda seguir muchos años más, aunque no vivimos de esto y todo depende del trabajo. Si me sale algo fuera, tendré que aceptarlo.

-El equipo está compitiendo por encima de las expectativas esta temporada, en su debut en Preferente. ¿A qué se debe?

-La clave, a parte del buen rollo que siempre tiene que haber en un vestuario, es la solidaridad de los compañeros en el campo. Todos corremos, y si el extremo se queda descolgado el delantero ocupa su posición, y así en todas las demarcaciones del campo.

-Después de tres temporadas a las órdenes de Luis Castro, este año tiene en el banquillo a Lucho Valera. ¿Le han sorprendido sus métodos? ¿Se esperaba un arranque tan bueno de temporada?

-Conocía a Lucho de entrenar en el campo de al lado cuando dirigía al Bosco y de saludarlo, pero la verdad es que sí me está sorprendiendo, porque pensé que igual la categoría nos podía quedar un poco grande a todos al venir la mayoría de Primera. Pensé que íbamos a pasar más apuros, pero se está demostrando que con trabajo se puede conseguir y nos hemos adaptado muy bien a su manera de entender el juego.

-Pasan las jornadas y, aunque con menos margen, siguen líderes. ¿El objetivo sigue siendo la permanencia o ya piensan en el ascenso?

-No podemos ponernos el objetivo del ascenso en nuestro primer año en Preferente, aunque ahora estemos arriba. Si cuando queden diez jornadas seguimos ahí pues entonces lo intentaremos a ver si suena flauta y subimos, pero el objetivo no puede ser ese.

-Además de jugador, entrena a los alevines del club tras la fusión con el Avilés Deportivo. ¿Qué significa para usted?

-Sí, llevo varios años entrenando a niños. Estuve en el Navarro, en Las Vegas y en el San Fernando, y este año Monchi -Reguero-, a quien conozco desde siempre, me ofreció desde el principio entrenar a un equipo, y finalmente he dado el salto a la categoría alevín después de entrenar a prebenjamines y benjamines. Es una manera más de ayudar al club y ojalá alguno de mis alevines pueda llegar al primer equipo y jugar cien partidos como he hecho yo. Eso significaría que las cosas se hacen bien.