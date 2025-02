'Caso Atkinson': Los policías no son adiestrados para dar patadas en la cabeza Un instructor sobre el uso de la fuerza afirma que a menudo los agentes quedan paralizados cuando disparan pistolas eléctricas

Un policía jubilado que fue instructor sobre armas eléctricas y el uso de la fuerza por sus estudiantes en el Colegio de la Policía afirmó en el tribunal de Birmingham que analiza las circunstancias de la muerte del exfutbolista de la Real Sociedad Dalian Atkinson, que no se entrena a los policías británicos a neutralizar a un sospechoso poniéndole la bota sobre la cabeza.

El agente Benjamin Monk, que es acusado de su asesinato, u homicidio, tenía su bota sobre la cabeza del fallecido, según el testimonio del primer policía que llegó a la urbanización de Telford tras la llamada de socorro de sus colegas. «Nunca lo enseñé, no lo enseñaría y no lo he visto nunca», dijo Ian Mills, que compareció como testigo de la defensa.

Tampoco se adiestra en la academia de policías a dar patadas en la cabeza para contener a un sospechoso que se resiste. Mills no excluyó golpear ninguna parte del cuerpo, tampoco la cabeza, para reprimir a una persona violenta, ni dar patadas o pisar- para evitar, por ejemplo, el uso de un arma blanca-, pero el adiestramiento de patadas en la cabeza no tendría sentido.

Según Mills, si policía y sospechoso están erguidos, habría que formar a los agentes en artes marciales de alto nivel. Si, como sucedió en este caso, el policía está en pie y el sospechoso en el suelo, «le puede dar una patada donde quiera». El otro argumento del instructor es que no sería «fácil o seguro» adiestrar en patadas a la cabeza de un voluntario de la academia.

Monk afirma que le dio una patada instintiva cuando Atkinson, caído tras el tercer disparo, apoyó su mano en el asfalto y movió su pierna, para ponerse en pie. El fiscal enumeró otras opciones: podía dispararle otra descarga, usar el espray de pimienta, golpearle con la porra o, ya en contacto con el caído, desequilibrar el brazo en el que intentaba apoyarse, utilizar su pierna para constreñirlo, esposarlo,…

Manual incompleto

Es imposible analizar esas cuestiones porque Monk solo recuerda una leve patada instintiva, argumentó el fiscal. Mills puntualizó que es muy frecuente que policías en situaciones de estrés, en incidentes reales y en simulacros de su adiestramiento, «juren que han sucedido cosas que en realidad no han ocurrido». El fiscal preguntó «si olvidan también cosas que ocurrieron». Y Mills lo confirmó.

El instructor fue quizás más útil para la defensa en el análisis del tercer disparo, de 33 segundos, con la pistola eléctrica. Según él, es también frecuente que agentes se queden «paralizados» cuando disparan, y mantengan sus dedos apretando el gatillo por más tiempo que los cinco segundos aconsejados. Y que no reconozcan después lo que han hecho.

«La naturaleza del trabajo policial es tan variada que nunca será posible crear un manual para todas las circunstancias», afirmó Mills. Tampoco puede regularse el impacto del estrés en la conducta. «Por eso hay policías que usan técnicas y tácticas que no están en el manual. No siempre son ilegales, pero el individuo afectado tiene que explicarlas y mostrar que estaban justificadas y respetaban la ley», sentenció.