Dani Martín debuta en el entrenamiento con la sub 21 Dani Martín intenta detener un remate de Vallejo / SEF Luis de la Fuente cuenta con el gijonés, que coincide en el equipo con el exrojiblanco Jorge Meré J. A. G. GIJÓN. Miércoles, 10 octubre 2018, 00:13

Dani Martín ha subido un peldaño más. El portero gijonés se estrenó ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en un entrenamiento con la selección sub 21 que dirige Luis de la Fuente. Un técnico que ya lo conoce de las categorías inferiores. Ahora, a pesar de que el joven guardameta rojiblanco todavía no ha disputado un minuto en competición oficial en la presente temporada, ha apostado por incorporarlo a la convocatoria y seguir su evolución junto con otras dos promesas del fútbol nacional como Unai Simón (Athletic de Bilbao) y Sivera (Alavés).

Jorge Meré, actualmente en las filas del Colonia de la Segunda alemana, ejerció como 'cicerone' para el portero gijonés que está previsto que viaje junto al resto de la expedición a Albania para jugar este jueves (19 horas) el penúltimo encuentro de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de Italia y San Marino. El conjunto español ya ha hecho los deberes (consiguió el billete a falta de tres jornadas para la conclusión) y no sería descabellado pensar que el técnico Luis de la Fuente introdujera cambios en el once habitual que bien podrían afectar a la portería. Si no es en el choque ante Albania, bien podría darle la oportunidad de debutar ante Islandia, compromiso con el que se cierra el grupo clasificatorio.

Si finalmente apostara por el portero gijonés sucedería a futbolistas como Carlos Castro o el citado Jorge Meré, que saliendo de la cantera de Mareo llegaron a debutar en la selección sub 21.

La convocatoria con el equipo nacional supone que Rubén Baraja tendrá que recurrir de nuevo a Cristian Joel para completar la lista y tener un recambio de garantías para Diego Mariño. Además de Dani Martín, tampoco estarán Robin Lod y Babin.