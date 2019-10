Dani Martín deja la portería a cero en la victoria de la Sub 21 Los goles de Buñuel y Cucurella hacen más líder a España, en un día marcado por el debut del azulgrana Ansu Fati con 'La Roja' A. MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 16 octubre 2019, 00:12

No hubo mucha película en Podgorica. 'La Rojita' tardó unos minutos en entrar al partido, pero cuando rompió a sudar, no encontró rival y venció (0-2) a una selección de Montenegro combativa, pero carente de peligro. Pleno de victorias para España, que es líder en solitario del Grupo F y que camina con paso firme para defender el trono europeo. Luis de la Fuente decidió introducir hasta seis novedades respecto al 'once' que empató (1-1) en el amistoso en Córdoba ante Alemania. Suerte dispar para los canteranos rojiblancos. Dani Martín regresó a la portería, mientras que Manu García se quedó sin disputar un solo minuto. El futbolista del Sporting calentó y tuvo opciones de ser el último cambio. Finalmente, De la Fuente optó por hacer debutar a la joven promesa del Barça Ansu Fati, el último en incorporarse al 'stage' de la Selección, que incluso pudo marcar en los minutos finales.

Tardó en entrar en calor la Sub 21. Montenegro saltó al verde más intensa y con las ideas más claras: aguerridos en defensa y veloces a los espacios. Krstovic, el '9, se mostraba como el recurso más peligroso de los locales, aunque nunca puso en peligro real a Dani Martín, fiable a lo largo de todo el partido. Duró la emoción, hasta que apareció Cucurella. El catalán, suplente en el amistoso ante Alemania, dio una auténtica exhibición en Podgorica. Aparecía por la izquierda, por el área, por el centro. Por todas las partes. Tras golpear su primer aviso al larguero, llegó el el primero de la Selección. En una jugada de esquina, Cucurella se asoció con Pol Lozano, que encontró a Buñuel en el área para romper la igualada. Montenegro ya no pudo plantarle cara a España. Cucurella, Olmo y Ferrán, lanzados al ataque y con libertad de movimientos. La fórmula del segundo gol. Olmo se asoció con Cucurella, que dejó el encuentro sentenciado.