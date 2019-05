Dani Martín y Jorge Meré, en la lista de la sub 21 para el Campeonato de Europa Jorge Meré y Dani Martín, los asturianos de la sub 21. / E. C. IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Sábado, 18 mayo 2019, 01:46

Dani Martín estará en su primera fase final de un torneo continental. El guardameta del Sporting es uno de los tres porteros incluidos por el seleccionador español Luis de la Fuente en la preconvocatoria de 25 jugadores facilitada este mediodía para el Europeo sub 21, que se disputará a partir del próximo mes en Italia y San Marino y las jóvenes promesas nacionales comenzarán a preparar el 31 de mayo.

El guardameta gijonés, asentado en los últimos meses como tercer guardameta tras Unai Simón y Antonio Sivera, se reencontrará con el exrojiblanco Jorge Meré, uno de los capitanes de la selección sub 21. El central del Colonia, que esta temporada ha celebrado el regreso de su equipo a la Bundesliga al proclamarse campeón de la Segunda División alemana, tratará de cerrar su ciclo en las categorías inferiores de la Selección Española con un título, el que rozó en el verano de 2017.

España, encuadrada en el Grupo A junto a Bélgica, Polonia e Italia, iniciará el torneo con un duelo contra la anfitriona el próximo 16 de julio en Bolonia. Con dos perlas pulidas en Mareo en su convocatoria, la sub 21 buscará su quinto cetro continental.

No estarán en la misma Rodri y Asensio, dos jugadores llamados a marcar la diferencia con este equipo. «Seguramente alguno eche en falta a ambos. Hemos mantenido una conversación y los jugadores nos transmiten que, por diferencias circunstancias, no se encuentran en el mejor momento para rendir al máximo nivel en este compromiso. Respetamos su decisión y aceptarla. Mi valoración personal no la voy a dar aquí. Así, agradeciendo su compromiso, hemos considerado oportuno contar con otros jugadores», dijo Luis de la Fuente, seleccionador nacional. «Es una decisión del jugador. Sus circunstancias, que son lo más importante, han cambiado respecto hace unos meses», añadió.

Robert Moreno no entró en la decisión de Marco Asensio de renunciar a disputar este verano el Europeo sub-21. «Es una decisión de Marco. Con nosotros su caso es muy claro, durante todas las concentraciones lo hemos traído, hemos confiado en él porque tiene mucho potencial y con el nivel que tiene confiamos en su buen rendimiento», defendió para su continuidad en la absoluta pese a protagonizar un bajón en el Real Madrid.

El seleccionador Sub-21 optó por centrarse en los nombres de la prelista de 25, de la que se descartarán dos para el Europeo. Así, valoró la incorporación de Brahim Díaz, la gran novedad. «Uno valora muchos aspectos. Uno de ellos evidentemente es como terminan la temporada. Es un chico que conocemos de hace mucho tiempo, conmigo ha estado dos años y tengo plena confianza en él», dijo antes de recordar que Mikel Oyarzabal como Fabián Ruiz «tienen compromiso con la absoluta y después se incorporarían a la concentración con nosotros».