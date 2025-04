David Villa, leyenda en Mestalla

LOURDES MARTÍ Jueves, 12 de diciembre 2019, 13:19 Comenta Compartir

David Villa se ganó sobre el césped el cariño de la afición del Valencia y ahora el club quiere hacerle un hueco entre las leyendas de la entidad blanquinegra. La lona del exfutbolista asturiano lucirá bien pronto en la avenida de Suecia junto a las de otras leyendas como Mario Alberto Kempes, Mundo, Fernando Gómez y Ricardo Arias entre otros.

El club de Mestalla ya le ha comunicado oficialmente al exfutbolista internacional por carta que quiere rendirle tributo en el estadio donde tantas alegrías dio a la afición blanquinegra. Una idea que el asturiano, de 37 años, ha recibido con entusiasmo. Tiene ganas Villa de responder al afecto que le llega desde Valencia a todos los niveles.

Si todo sucede según lo previsto y cuadra con la agenda de Villa, la idea es hacerlo a finales de enero. El día 25 del próximo mes, a las 16 horas, el conjunto de Albert Celades recibe al Barcelona, conjunto en el que también jugó el exdelantero, pero esa tarde no se considera factible realizar el homenaje por lo que se está barajando una fecha cercana a ese encuentro.

El pasado 13 de noviembre, Villa anunció en rueda de prensa que iba a colgar las botas tras casi dos décadas en la élite del fútbol. También emitió unas palabras a través de los perfiles oficiales de sus redes sociales: «Después de 19 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol al final de temporada. Gracias a todos los equipos, entrenadores y compañeros que me han permitido disfrutar de esta carrera soñada. Y a mi familia por siempre apoyarme en los momentos difíciles». El pasado día 8 el asturiano jugó su último partido, fue con el Vissel Kobe donde anotó un gol de penalti que dedicó a su familia. En ese encuentro, se emocionó el español tras ver un vídeo que le dedicaron excompañeros como Juanfran, Xavi Hernández, Joaquín, Iker Casillas además de otras personalidades como David Bisbal, Pau Gasol o Rafa Nadal.

Villa llegó desde Zaragoza a Mestalla en verano de 2005. Se quedó durante un lustro. En este tiempo marcó 125 goles en los 208 partidos oficiales que disputó. Su olfato goleador le llevó a convertirse en el segundo máximo anotador de la historia del Valencia sólo por detrás de Mundo (186) y por delante de leyendas como Kempes que vio portería en 119 ocasiones. Su anuncio desató un gran número de reacciones alrededor de todo el planeta fútbol. Y también de otros deportes. No le faltaron desde Valencia, por su puesto. El club de Mestalla, la Agrupación de Peñas, la Asociación de Futbolistas o la del Pequeño Accionista mostraron su cariño hacia él cuando anunció su adiós. También le dedicaron unas palabras algunos de sus compañeros en el conjunto de Mestalla y otros actuales como Rodrigo Moreno. Carlos Soler también le lanzó un cariñoso mensaje acompañado de unas fotos: «Villa fue mi ídolo cuando estaba en las categorías inferiores.Viendo todo lo que ha dado al fútbol español, creo que no me equivoqué al tenerlo como referente ¡Gracias por hacer feliz a tanta gente!», escribió el centrocampista valenciano.

El pasado 19 de marzo, en el centenario del club de Mestalla, David Villa no pudo acudir a la efeméride por motivos laborales aunque estuvo al lado del valencianismo: Felices 100 años. Fue un privilegio defender el escudo del murciélago y un honor llevar el brazalete de la senyera. Esa etapa de mi vida me enseñó a amar al Club, su tierra y su gente. Felicidades a todos los que comparten este SENTIMENT», dijo Villa quien volverá a pisar el coliseo de la avenida de Suecia en 2020.