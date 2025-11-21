David Villa: «Sin Quini no habría sido el jugador que fui»

Foto de familia de los premiados y los representantes de los Premios Quini tras la entrega de los galardones y distinciones de ayer, en el Hotel Artiem.

«Como todos sabréis y me habréis escuchado decir muchas veces: la influencia de Quini en mi vida es vital». David Villa se deshizo en palabras hacia su mentor. Igual que lo hizo con el gol, 'El Guaje' tomó ayer el testigo de 'El Brujo' en la decimocuarta entrega de los Premios Quini, que tuvo en el máximo goleador de la selección española a todo un invitado de lujo. «Sin él no habría sido la persona y el futbolista que fui», expuso un emocionado David Villa, al que en algún momento de su discurso pareció entrecortársele la voz.

La ocasión lo merecía. Un abarrotadísimo Hotel Artiem vio este jueves la vuelta de una de las galas más prestigiosas del fútbol asturiano. Organizada por la Federación de Peñas del Sporting y el diario EL COMERCIO, los Quini reconocieron a los trece mejores goleadores del fútbol asturiano del curso pasado. Además, se distinguió a Nissan Cyasa con el premio institucional y se reconoció la titánica labor del que fuera colaborador de este medio, Alejandro García 'Lay' «sin el cuál no se explican estos premios», en palabras de Jorge Guerrero.

Precisamente el presidente de la Federación de Peñas fue el primer encargado de tomar la palabra. Lo hizo para poner en valor la dimensión de estos galardones, agradeciendo a todos los presentes. «Gracias a todos, pero en especial a vosotros: Jorge, Lorena...». Los hijos de 'El Brujo' no faltaron a la primera edición de los Quini desde la pandemia. «Primero las restricciones por el covid y luego los problemas de la Federación Española impidieron que se celebrasen estos años», se justificó Guerrero.

«Quini es unión y siempre lo ha sido». Tal vez por ello, ni el Real Oviedo se sentía ayer rival en el complejo hotelero de Quintueles. El presidente carbayón, Martín Peláez, tomó la palabra. Destacó la «rivalidad bien entendida» que mantienen con el Sporting. Más si cabe «desde la llegada de Pachuca y Orlegi». Ambos grupos mexicanos. «Hay que normalizar esto», ahondó el dirigente oviedista antes de dedicarle unas palabras a su pupilo Pablo Agudín, presente en la gala como ganador del trofeo máximo goleador en la categoría División de Honor del curso pasado. «'Pablito', muy orgulloso de ti y del fútbol asturiano», le dijo a la gran promesa azul. Ambos fueron ovacionados por los más de 200 asistentes de todos los ámbitos de la sociedad que no quisieron perderse la entrega de premios.

No podía faltar la presencia del Sporting, el club con más premiados. Cuatro, si se cuenta el galardón a Nacho Méndez por su temporada el curso pasado. El jugador del Johor compartió la categoría de máximo goleador asturiano en Segunda junto a Gaspar Campos, Lucía Granda lo hizo como máxima artillera del Principado en Segunda Federación femenina y Juan Otero se llevó su estatuilla por máximo goleador del primer equipo el curso pasado con sus doce dianas. «Siempre veía los golazos que metía y es un gusto para mí conocerlo». El cafetero no podía ocultar su alegría por conocer a David Villa en persona. 'El Guaje' fue el encargado de hacer la entrega de todas las estatuillas con la cabeza de Quini a los premiados. «Significa que vengo haciendo las cosas bien y ahora toca seguir», valoró el delantero rojiblanco, un fijo en el ataque sportinguista desde su llegada en verano de 2022. El equipo no gana desde su lesión. «Falta poco. Ahí vamos día a día», respondió acerca de la lesión en el isquio que lo mantiene de baja.

Más allá del fútbol

«Quini trasciende lo que es el fútbol», sintetizó David Guerra. El desembarco del Grupo Orlegi en el Sporting en 2022 se produjo cuatro años después de que 'El Brujo' perdiese la vida. «No tuve la suerte de coincidir con él, pero en poco tiempo uno se puede dar cuenta de lo que significaba». Guerra ensalzó «los valores» de la leyenda sportinguista y celebró que se hayan recuperado los premios que llevan su nombre.

Unos galardones que se remontan a 2007, tal y como recordó en su discurso el jefe de Continuidad de EL COMERCIO, Carlos Prieto, quien rememoró su germen, su nacimiento tras una llamada de Quini a este periódico y sus primeras ediciones, en las que un pletórico David Villa repitió varios cursos como ganador en Primera División. «A Quini estos premios le hacían muy feliz porque él no era el protagonista. Se premiaba al gol, el rey del fútbol».

Poco después le iba a llegar el micrófono a David Villa. Nadie mejor que 'El Guaje' para recuperar unos premios que han vuelto para quedarse. «Larga vida al fútbol asturiano», concluyó su discurso Prieto.