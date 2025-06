Davo, entrenador del Navarro, tras el ascenso a Tercera RFEF: «La clave fue el grupo humano»

El éxito del ascenso del Navarro a Tercera RFEF es una demostración de la recompensa al esfuerzo y a la confianza en un proyecto. ... David Sánchez Rivas, 'Davo', se puede considerar un hombre de club desde que el presidente Juan Carlos García lo fichó ya como jugador tras ver un partido del añorado torneo de los barrios . A partir de ahí, nació un vínculo especial como futbolista y luego como entrenador desde las categorías inferiores hasta devolver ahora a los de Valliniello a Tercera División.

–¿Es consciente del éxito de este ascenso?

–Soy sincero, todavía me dice la gente que hay que disfrutarlo y no lo asimilé. El domingo estaba muy tranquilo, pensaba, vamos a hacer lo nuestro y que pase lo que tenga que pasar. La semana anterior fue más fastidiada a nivel anímico porque dependíamos de nosotros en Siero. Este domingo teníamos que hacer lo nuestro, ir a ganar. A partir de ahí, lo que pasara en Santa Cruz no iba a depender de nosotros. Teníamos que competir, tenía que notarse el ritmo y la intensidad distintos ante un rival descendido.

–¿Cómo seguían en el banquillo el partido de Santa Cruz?

–Había radio, porque alguno escuchaba un poco un programa en directo, y luego también el delegado tenía algún contacto viendo el Industrial-Astur. De hecho, a los cinco minutos de partido creía que me vacilaban porque ganaba 2-0. ¿Cómo van a ir así ya? Nosotros también marcamos pronto, intentamos que a los futbolistas que estaban jugando no les llegase, por lo menos hasta el descanso. Nosotros, a lo nuestro, que era lo importante.

–Y en el descuento, va el Astur y marca un gol.

–En el minuto 97, lo vimos además en directo, porque nuestro partido había acabado antes. Teníamos contactos allí y vimos el gol en una videollamada. A partir de ahí, más nervios si cabe, pero fue un minuto más y ya acabó.

–¿Se puede considerar una sorpresa el ascenso del Navarro?

–Sé que a nivel de talento y presupuesto probablemente no estuviésemos entre los cinco primeros, pero es cierto que hubo una cosa que al final creo que es lo más importante, que es el grupo humano. Cuando consigues hacerlo, que en las buenas y las malas están, que compiten. Hasta la jornada 30, si te pones a mirar fuimos probablemente el equipo de más remontadas en los partidos. A pesar de ponernos por debajo en el marcador, los sacábamos adelante, los jugadores creían y lo sacaban adelante. Estoy muy orgulloso de ellos y de hecho me alegro más por el trabajo que hicieron todo el año que por mí, en ese sentido de ascender.

–¿Eran el equipo 'tapado' de la categoría?

–Fuimos más el tapado para la prensa que dentro de la categoría y los entrenadores. Saben nuestra forma de trabajar, somos un equipo competitivo y duro de ganar y nos tenían en cuenta, no sé si como para conseguir el ascenso, pero la mayoría nos daba que íbamos a estar entre los cinco primeros casi seguro.

–Ha sido un éxito muy trabajado después del descenso.

–Cogí al equipo el año de Tercera que descendemos, ya había empezado pretemporada, estaba hecho y bajar siempre te deja mal sabor de boca. Pero tengo que agradecerle mucho a Juan Carlos, el presidente, la oportunidad de entrenar al primer equipo. Se lo agradezco, sobre todo en este mundillo y en los tiempos que corren que te deje trabajar, te deje ir año a año y te apoye aunque vengan mal dadas en ocasiones. En el primer año de Preferente había tres jugadores del equipo de Tercera, partes de cero y ese año quedas décimo. Sigue confiando en mí, hacemos fichajes y el año pasado el equipo fue séptimo. Sigue confiando y este año, cuarto y acabas ascendiendo. Es muy difícil en el fútbol actual que te den proyectos de tres, cuatro años a largo plazo. Lo que se demuestra es quién es Juan Carlos, lleva muchos años en el fútbol, es una persona muy lista y muy inteligente.

–¿Qué tiene que hacer el Navarro para competir con el nivel de Tercera RFEF?

–Lo primero, no volverse locos. Al final la gente que subió lógicamente, no todos, pero sí una gran mayoría, está capacitada para poder competir y sí es importante acertar en el tema de fichajes, no ya como futbolistas, sino que sumen como grupo humano.

–¿Hay que fichar mucho?

–Creo que no, aunque a lo mejor gente que fue importante tiene mejores ofertas, pero en mi cabeza no habría que fichar mucho. Para mí hay una buena base, con esta gente, a nivel grupo humano.

–¿Y alguna otra mejora que eche de menos?

–Soy muy consciente de dónde estoy y dónde entreno, se podría mejorar alguna cosilla, pero sé dónde estamos y un poquito la precariedad que puede llegar a haber a pesar de que somos unos privilegiados a la hora de tener campo propio viendo cómo están Avilés y comarca, aunque a veces estemos un poquillo abandonados.