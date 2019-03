Derbi con esencia fraternal en Santa Cruz Alberto Álvarez, presidente del Ceares, a la izquierda, y Diego Junquera, su homólogo en el Gijón Industrial. / PALOMA UCHA Los presidentes del Gijón Industrial y el Ceares alzan el telón de un duelo gijonés marcado por la necesidad fabril de alejarse del descenso ONELY VEGA GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 01:49

En el tramo final de la cuenta atrás para el derbi gijonés, los presidentes de Gijón Industrial y Ceares plasmaron ayer en las oficinas de El Frontón la buena sintonía que existe entre ambos clubes para presentar el duelo de mañana (17 horas) en Santa Cruz. Un encuentro que los anfitriones encaran con la esperanza de que les permita alejarse de la zona de descenso y la previsión de que reine un buen ambiente en la grada.

«Gane quien gane no habrá problemas ni altercados como en otros sitios. La gente va toda junta riéndose y se marcha toda junta riéndose», expuso Alberto Álvarez, presidente cearista, que indicó que ambos clubes deben hacer «todo lo que esté en su mano para facilitar las cosas y luego no lamentar que no viene la gente». Su homólogo fabril, Diego Junquera, señaló que ambas atípicas en la rivalidad porque existe entre las aficiones en el buen sentido, «pero entre las directivas y las plantillas hay buen rollo».

El conjunto albigrana llega a la cita con un punto de margen sobre el trío de cola de la clasificación, del que se despegaron los 'teyeros'. En ese contexto, el presidente fabril bromeó e instó al conjunto dirigido por Nacho Cabo a «pensar en la Copa Federación después del lunes».