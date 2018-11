Anquela: «En el aspecto anímico es una victoria importantísima» 00:58 El técnico azul asegura que este es el triunfo que la afición pide al equipo al inicio de la temporada y espera que ahora sirva para remontar el vuelo RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Domingo, 18 noviembre 2018, 00:49

Al término del encuentro Anquela, visiblemente aliviado por el triunfo y satisfecho por lo que había visto de su equipo reconoció que en el aspecto animico «es una victoria importantisima». «A principio de temporada dices que victoria quieren las aficiones y es esta», subrayó el preparador, consciente de que ahora toca «disfrutarlo hasta el primer dia que vayamos a entrenar. Y luego pensar en sumar, y en ganar la próxima».

Aunque el equipo empezó muy bien y al cuarto de hora ganaba 2-0, el técnico asegura que «no lo vio facil nunca». Considera que en la primera parte «debimos cerrar el partido. Hemos hecho dos goles y hemos tenido alguna mas clara», pero recuerda que «teníamos delante al Sporting. Yo sabia que nos iba a tocar sufrir en la segunda mitad. No hemos sabido leer bien el partido en algunas fases y el rival tenia que pegar un arreón». Era lógico padecer en el tramo final, pero se congratuló de haber concedido «pocas ocasiones de gol».

El equipo venía sufriendo en las acciones a balón parado y en la noche de ayer resolvió el partido así. «Nos han metido gol a balón parado, penalti, solo que hemos estado mas acertados en los remates, los dos goles han sido jugadas de estrategia», destacó.

Anquela reconoció que, en la segunda parte, no hemos interpretado lo que pedía el partido. «El adversario no nos ha dejado hacer buenas contras. Hay algun momento en que hemos dado opciones al rival», lamentó antes de asegurar que el Sporting le parece un equipo «excepcional».

Respecto a si había temido en algún momento por su puesto, el técnico bromeó: «Por el puesto y la sombrilla; el fútbol es así. Todos los días la misma historia» «El puesto se lo juega un entrenador todos los dias, en cada entrenamiento» y por eso tiene claro que «si vivo pendiente de eso, mal negocio, porque no estamos pendientes de lo que nos interesa que es trabajar todos los días y concienciar a mis futbolistas de que sabemo hacer las cosas bien. Lo contrario es un sinvivir». «Lo que tenga que venir vendrá, lo que tenemos que hacer es trabajar y preocuparnos por lo nuestro», abundó el jienense.

Respecto al ambiente vivido en el Carlos Tartiere, no reparó en alabanzas hacia la afición. «Si me pongo a hablar de la afición parece ventajista, yo ya he visto dos derbis, a mí me gustaría que lo viera todo el mundo porque íbamos en el autocar y es muy bonito». «He estado en muchos equipos y no lo he visto en ningún sitio más que aquí. Es un sentimiento y ante un sentimiento no hay nada más que decir», resumió el preparador.

El técnico elogió la actitud de Saúl Berjón por hacer un esfuerzo para estar en el partido:«Ha jugado porque tenía que jugar, quiere demostrar lo importante que es y ahí ha estado, en el descanso ha pedido el campo porque se le estaba cargando la zona». Anquela espera que la lesión no tenga alcance y pueda estar disponible la próxima semana.

También se refirió al delantero Ibrahima que hizo su tercer gol de la temporada, un tanto que, por cierto, reconoció, no había visto. «Lo que pido es trabajo e Ibra lo hace, como lo hace seguiremos en ese camino». El delantero dejó el campo con molestias en una rodilla y el técnico también espera que no sea grave.

En este sentido, volvió a comentar que la plantilla es corta: «Somos 19, vamos a jugar todos y mis niños, podéis pensar lo que queráis, pero cuando sube uno no lo subo por compromiso, yo no tengo problema en que jueguen. Javi Hernández está teniendo minutos porque creo que se lo está ganando y nada más. Y si tuviera que poner a más, pondria a más, no hay ningun tipo de problema».

También debutó ayer Carlos Martínez, al que sacó porque «estaba viendo que el Sporting empujaba, al mismo tiempo que Bárcenas estaba muy cansado y el cambio mas natural era ese, lo contrario implicaba cambiar el sistema».