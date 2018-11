Desde cualquier parte del mundo Jian Miao, en las dependecias del Carlos Tatiere, ayer con una bufanda del equipo azul. / PIÑA «El Oviedo no tuvo demasiada suerte en los últimos encuentros, por lo que será clave ganar para intentar cambiar el rumbo», aseguraJian Miao cruza España para ver en directo el encuentro y sentir la pasión del derbi MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Sábado, 17 noviembre 2018, 15:50

La pasión de Jian Miao (Shenzhen, 1993) por el Real Oviedo va más allá de haber comprado acciones en el primer SOS que envió el club antes de resurgir de sus cenizas. Este aficionado chino, que estudia un Máster en Gestión Deportiva en la UCAM, ayer tomó sin vacilar un autocar desde Murcia para presenciar hoy en Oviedo en el que será su primer derbi asturiano. «Lo comencé a planificar la semana pasada, es un viaje largo y lleva mucho tiempo, pero el partido merece la pena», explica Miao, que tiene previsto regresar a tierras murcianas en tren.

El incondicional seguidor azul reconoce que en la ciudad donde reside se sorprendieron en gran medida cuando les explicó a sus compañeros y amigos por qué es del Real Oviedo. Argumenta que su historia, que nada tiene que ver con los típicos gustos por los grandes como el Real Madrid o Barcelona, deja a todos un tanto impresionados. «En 2012, tras convertirme en accionista, investigué más sobre el Real Oviedo. Descubrí su gran historia y la urbe tan hermosa que hay tras él», comenta el 'shareholder' asiático.

Miao colaboró en la segunda ampliación de capital del club azul, en la que 'fanáticos del fútbol' como él se lanzaron a comprar acciones en su país. «Difundimos mensajes por la televisión y las redes sociales con gran éxito, tanto que ahora somos 1.500 en China», señala exultante el propio aficionado.

Es el primer partido de rivalidad que vivirá en directo, pero sabe bien lo que es 'recorrer kilómetros' con el equipo desde que se unió al oviedismo. En su primer viaje a España visitó un clásico como Anoeta para ver al Oviedo en Copa del Rey ante la Real Sociedad. Fue en el año 2014. Al mismo tiempo viajó a Ferrol para animar a los suyos ante el Somozas, en Segunda División B. «En la distancia veía todos los partidos que podía por internet y los vídeos que se suben a Youtube en los canales de La Liga», apunta el fiel seguidor azul chino, que hace todo lo posible por seguir muy cerca al conjunto de sus amores.

Miao disfruta en estos momentos de las horas previas en Oviedo mientras analiza las posibilidades de su equipo a la vez que disfruta de su querida ciudad por la que suspira cada día desde su residencia en Murcia.

En un pequeño análisis de lo que va de temporada, el ferviente seguidor del 'once' carbayón pone de relieve que «el equipo no tuvo fortuna en los últimos encuentros, por lo que derrotar al Sporting será más que clave para intentar cambiar nuestra suerte en la Liga».

Para Miao, los futbolistas Saúl y Joselu son los hombres llamados a ser importantes esta noche en el Tartiere y también señala a Diegui como otro de los jugadores que pueden desequilibrar el encuentro de rivalidad. «Me encantan los jugadores de cantera y Berjón realmente me gusta, es de los mejores del equipo. De Johannesson me quedo con su estilo», precisa. El aficionado azul disfrutará del choque más especial y seguirá al equipo a su vuelta a Murcia en una temporada «nada fácil» en la que sueña con clasificarse para el 'play off' de ascenso.