Rubén Baraja: «Hemos estado horribles en todos los sentidos» 01:35 El técnico vallisoletano aseguró que los errores en los goles oviedistas «son acciones de falta de concentración y de vivir el partido» VÍCTOR ROBLEDO Domingo, 18 noviembre 2018, 00:34

Los gestos, la mirada y el tono de voz evidenciaban la enorme decepción de Rubén Baraja al término del partido en el Tartiere. El técnico del Sporting, que aseguró vivir «un día muy triste por el resultado», lamentó el pobre papel despachado por su equipo en el esperado derbi regional. «El inicio nos ha condenado. En dos acciones nos han hecho dos goles que nos han llevado a ir a remolque todo el partido», admitió.

Baraja aún trataba de asimilar lo sucedido en los primeros minutos del choque durante su comparencia en la sala de prensa del estadio ovetense. «Son dos acciones. La primera es un rechace y la segunda es un control de marca», apuntó. El técnico, en ese sentido, se mostró crítico con sus jugadores al asegurar que las jugadas fueron «acciones de falta de concentración y de vivir el partido», aunque en una respuesta posterior afirmó que «cuando preparas un partido y no sale, el principal responsable soy yo».

No quiso Rubén Baraja centrar su intervención post partido en un análisis de su futuro. «No tengo que valorar eso», zanjó. «Me preocupo de lo que me tengo que preocupar, del dolor que tengo por el resultado, sobre todo porque no hemos estado a la altura de las expectativas que nuestros aficionados tenían de nosotros», añadió antes de admitir sentirse «dolido en el orgullo y con la frustración que te genera un partido tan importante como este, donde necesitábamos dar nuestra mejor versión».

En cualquier caso, Baraja negó sentirse avergonzado por la imagen ofrecida por su equipo ante el máximo rival. «No salimos al partido como habíamos hablado y eso nos llevó a ir perdiendo 2-0, pero la palabra vergüenza es muy fuerte y no puedo decir eso de mis jugadores», aclaró el vallisoletano, que fue muy directo al juzgar la actuación de los suyos:«Hemos estado horribles en todos los sentidos».

Preguntado por si habría aceptado su continuidad en el club al término de la pasada temporada de haber conocido a fondo la situación definitiva de la plantilla, Baraja dejó un mensaje críptico. «Cuando decidí quedarme aquí lo hice pensando en empezar un proyecto de cero, hacer la pretemporada desde el principio, trabajar con los jugadores... Confías en el trabajo de formar un buen equipo. La evidencia es que no lo hemos conseguido o no estamos demostrando con puntos las expectativas que había sobre nosotros», concluyó.