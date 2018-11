«Seguir al Sporting o al Oviedo es ser un sufridor; son tiempos convulsos» Los dos veteranos futbolistas aprovecharon la ocasión para mostrar su apoyo a Alcoa. «Donar sangre son solo cinco minutos y hay que dedicárselos», dicen los veteranos a las puertas del derbi del fútbol asturiano JESSICA M. PUGA Sábado, 17 noviembre 2018, 16:15

Si Armando Álvarez (Colmar, Francia, 1970), ex jugador del Oviedo, y Tati Alcalde (Salinas, 1964), ex del Sporting, tienen que sacarse sangre en representación de sus equipos, pues lo hacen, porque ambos veteranos sienten los colores como los que más aunque ni el primero naciera en Oviedo ni el segundo lo hiciera en Gijón. El derbi ha sido la mejor excusa para que ambos se sumen a la campaña 'Donando sangre con...' de EL COMERCIO.

-Me fijé en la sangre a ver si a uno le salía azulona y al otro, rojiblanca. ¿Sienten los colores tan dentro?

-Armando Álvarez: Es curioso porque, aunque no soy asturiano, me considero como tal. Nací en Francia, pero mi familia es de León y yo me vine de ahí con 17 años con la idea de ser futbolista profesional. Me siento tan oviedista y ovetense como alguien que haya nacido en la ciudad.

-Tati Alcalde: Yo me fui haciendo sportinguista. Salí de Avilés con 22 años, cuando ya pensaba que no iba a tener la oportunidad. En Gijón me adoptaron y eso hizo que fuera creciendo con sus valores e identificándome con la ciudad y la afición. Cuando marché tenía 30, y cierto peso por la veteranía dentro del equipo. La sangre roja la tengo, me falta la parte blanca (ríe).

-¿Qué implica ser aficionado del Oviedo y del Sporting?

-A. Á.: Ser un sufridor porque, aunque el Oviedo ha pasado épocas buenas, estos últimos años han sido convulsos. Ha cambiado el público que va a ver al club. Ahora es gente mucho más joven, que no ha conocido al equipo en Primera y me gusta porque va a animar y es más colorido. Antes, eran más críticos con el juego del equipo y con los jugadores.

-T. A.: El Sporting tiene una situación paralela. Espero, por el bien del fútbol asturiano, que los dos equipos lleguen a militar en Primera. Ese debería ser el objetivo común para la región. Estábamos tan ansiosos por ver el ascenso que cuando llegó fuimos poco exigentes. Se han perdido una serie de valores relacionados con conformar un equipo con arraigo.

-Hay pocos asturianos en los 'onces' favoritos.

-T. A.: Es que en los últimos años, asturianos que hayan tenido una larga trayectoria en alguno de los dos equipos hay muy pocos. Y es una lástima porque es algo que genera una vínculo con la afición. Lo más asturiano que habrá en el partido son las aficiones y con esto no digo que los jugadores no vayan a vivirlo a tope. No lo digo porque estos saben que tienen la oportunidad de dar una gran alegría a sus seguidores. Echo de menos un derbi más clásico.

-A. Á.: Eso es, antes jugábamos contra gente con la que habías coincidido en categorías anteriores. Pasó con Luis Enrique, Manjarín... Ahora viene cada uno de un lugar.

-¿Por qué el fútbol base asturiano, abundante y de calidad, no llega a los primeros equipos?

-A. Á.: El Oviedo tuvo una época que se deshizo de su cantera, recuperarla lleva unos cuantos años de trabajo. Ahora hay muchas más canteras y representantes que se van fijando en niños de 12 años. Los que destacan, se los llevan a otros clubes, así que es complicado ir sacando gente. Se tiene poca paciencia y se confía antes en gente de otros sitios que en dar la oportunidad a los de casa. Antes no había dinero y tenías que sacar de la cantera porque era lo que había. Solo podías fichar a dos o tres de fuera. Había más arraigo. Ver ahora a un jugador que lleve ocho temporadas en el Oviedo es imposible. Ahora se es capitán a los dos.

-T. A.: Cuando tuvimos el tope salarial y no podíamos fichar, se tiró mucho de la gente de la casa, hablo de la época de Abelardo como entrenador. En cambio, el único asturiano que jugó contra el Málaga la pasada jornada fue Pablo Pérez... Los que amamos el equipo y vivimos otra época nos choca porque somos conscientes de que con los de aquí se puede, solo hace falta tiempo. Necesitas un equipo en el que el eje sean seis u ocho jugadores con largo recorrido y, por tanto, peso. Pretender que chicos nuevos sostengan deportivamente al equipo es una patata caliente.

-Un partido que dista a las aficiones en un puñado de kilómetros y sobran entradas. ¿Qué os parece el dispositivo de seguridad?

-A. Á.: También influye que el año pasado fue el primer derbi después de 14 años y la situación que están atravesando los dos equipos. Tener que estar cuatro horas antes si vas con una peña también coarta.

-T. A.: Lo que es una pena es que no te puedas mover con libertad. Pido un poco de sentido común, que la gente que quiera ver un partido tenga tranquilidad.

-Asturias no está viviendo un momento tranquilo entre el cierre de Alcoa, el poco tráfico aéreo...

-T. A.: Todo genera una atmósfera de pesimismo. Nosotros hablamos de fútbol, que a fin de cuentas es solo un deporte. Me pongo en el pellejo de las familias de Alcoa y eso sí es duro. Por eso vengo con la camiseta, para aportar un granito de arena a su lucha.

-A. Á.: Cuando se juega con el pan de muchas familias es otro tema.

-¿Y desde hoy donantes fieles?

-Con la vorágine diaria no te das cuenta. Esto te sirve para pararte un momento y ver que es bueno. Solo lo había hecho una vez, pero seguiré.

-T. A.: Nunca lo había hecho. Donar supone cinco minutos, así que todos podemos dedicárselos. Yo lo haré.

-La última es obligada, ¿resultado?

-A. Á.: Será un partido competitivo y de pocos goles. Yo digo 1-0.

-T. A.: Voy a subir un poco más, apuesto por un 1-2.