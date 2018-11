El Oviedo se lleva el derbi y sentencia a Baraja (2-1)

El derbi duró un cuarto de hora. Los primeros quince minutos en los que el Oviedo encontró, con suma facilidad, el camino hacia el gol. Los ovetenses salieron al partido como se espera en una cita tan señalada en Asturias. Dejó mucho que desear, hasta el punto de que Baraja no puede continuar más en el banquillo del Sporting, la carta de presentación de un cuadro, el rojiblanco, que tiró a la basura un encuentro que estaba señalado en rojo para cambiar una mala dinámica de resultados, que se prolonga en el tiempo.

Ibra y Alanís hundieron a un Sporting sin alma, sin sentido y sin fútbol. No es que en el Carlos Tartiere se viera un encuentro con una propuesta de juego exquisita, pero la afición azul se fue satisfecha por volver a doblegar al eterno rival en su feudo. En un estadio que vibró con un arranque prometedor de su equipo, que aprovechó dos errores defensivos de los rojiblancos.

2 Real Oviedo Champagne, Bárcenas (Martínez, m. 70), Forlín, Alanís, Javi Hernández, Mossa, Ramón Folch, Tejera, Joselu, Saúl Berjón (Johannesson, m. 45) e Ibra (Toché, m. 85).. 1 Sporting Mariño, Molinero, Álex Pérez, Babin, Canella, Carmona, Salvador (Neftali, m. 62), Hernán, Isma Cerro (Traver, m. 4), Pablo Pérez (Djurdjevic, m. 69) y Neftal GOLES 1-0: m. 6, Ibra. 2-0: m. 14, Alanís. 2-1: m. 73, Carmona. Árbitro Trujillo Suárez. Amonestó a Saúl Berjón, Tejera, Javi Hernández en el Oviedo; y a Molinero, Hernán Santana, Neftali en el Sporting. Incidencias Partido disputado en el Carlos Tartiere ante 23.175 espectadores.

Ibra marcó con una sobresaliente tijera un balón que se encontró en el área después de cinco rebotes. El estadio se vino abajo. Estuvo a punto de volver a hacer cuatro minutos después, cuando Álex Pérez y Mariño no se entendieron a la hora de despejar el balón. Berjón pecó de confianza e intentó una vaselina que despejó el guardameta. La bronca entre los dos futbolistas dejó en evidencia el sentir de un vestuario imponente y sin rumbo.

El segundo de la noche lo firmó Alanís tras una falta lateral ejecutada por un Saúl Berjón que tan solo duró la primera mitad en el terreno de juego. El central cabeceó al fondo de la portería de Mariño sin oposición. A partir de ahí, el Oviedo manejó el tiempo del encuentro a su favor con un resultado cómodo ante un Sporting que no disparó entre los tres palos a falta de un cuarto de hora cuando Carmona recortó distancias tras un penalti sobre Neftali. El mallorquín no falló desde los once metros.

Los cerca de mil sportinguistas volvieron a sufrir con su equipo hasta el punto de volver a cantar el nombre de Jose Alberto, técnico del filial, en señal de protesta contra Rubén Baraja. Un técnico que debería de ser destituido por una directiva que volvió a dejar en

manos de Miguel Torrecilla el futuro de un técnico que alargó su vida como rojiblanco más de la cuenta.

Hubo emoción en los últimos instantes. La acorde a un resultado apretado entre dos equipos que no propusieron nada. La tensión fue la gran protagonista de un choque con escasas ocasiones de gol en ambas áreas. Los centrocampistas de los dos conjunto vieron pasar balones por encima de sus cabezas constantemente.

La batalla la ganó el Oviedo y Anquela. El duelo también estaba en los banquillos y el jienense se ha ganado su continuidad gracias a una victoria que será recordada en la capital asturiana.

