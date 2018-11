El oviedismo más aplicado Los alumnos de sexto de Primera, del colegio de las Dominicas de Oviedo, preparados para el examen. / PABLO LORENZANA «Soy socio del equipo; eso se lleva en el corazón», se puede leer en las respuestas del test de EL COMERCIOLos alumnos de sexto de las Dominicas de Oviedo buscan el primer gol del derbi RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Sábado, 17 noviembre 2018, 16:16

No hay duda. La hora más esperada de la mañana en un aula de sexto de Primaria es la llamada del timbre para salir al recreo. En condiciones normales vuelan los papeles y los alumnos se pierden por la puerta. Quemando suela y derrapando por el pasillo. Que los alumnos renuncien a salir al patio y además lo hagan encantados es bastante sospechoso. Chirría. Pero ese extraño suceso se produce en el colegio de las Dominicas de Oviedo. Suena la campana y todos están atornillados a sus pupitres. Todo tiene una explicación: la pasión por el conjunto azul.

En vísperas de este derbi, aparentemente frío, refrigerado por la situación de los dos equipos contra el ardor del año pasado, que contaba con el aliciente de la primera entrega de la rivalidad regional tras un vacío en el tiempo, los alumnos de este curso se someten al test de EL COMERCIO. El derbi en las aulas. Y aunque solo han tenido la oportunidad de disfrutar la rivalidad en el último curso, la sienten como algo propio.

Oviedismo en vena. Vienen vestidos para la ocasión. Sorprende por cosas del fútbol moderno que, aunque todos utilizan las camisetas del equipo, no hay uniformidad en el azul: el rosa, amarillo o la blanquinegra también se abren paso, salidas de los armarios de los pequeños. Hay algarabía en el aula. Y muchos comentarios. Algunos irónicos con el rival, pero, sobre todo, de ánimo a los de Anquela. Todo se calma cuando el bolígrafo empieza a echar humo.

¿Por qué somos del Real Oviedo? La mayoría coincide en la misma respuesta: es el equipo de la ciudad. Los hay ingeniosos, abriendo un abanico de razones más variadas, casi todas ellas con la tradición familiar de fondo. «Por mis venas corre sangre azul», dice uno. «Mi padre me lo inculcó con canciones desde pequeña», comenta otra, que en vez de 'nanas' se habrá dormido en más de una ocasión con el «es Oviedo ciudad de abolengo...». Otros no admiten discusión: «Es el mejor equipo del mundo». Y prosiguen las observaciones: «Desde pequeña me han llevado al Tartiere». Hay más: «Toda mi familia es del Real Oviedo y desde pequeña me enseñaron lo que es este equipo». Y visiones más rotundas. «Lo llevo en la sangre. Nací en Oviedo, soy socio y eso se lleva en el corazón», asegura uno.

El aula se vuelve a revolucionar cuando hay que colocarse en formación de equipo. «¿Ponemos cinco defensas como Anquela?», pregunta un niño, al que un compañero responde: «¡A veces pone seis!». Salvadas las dudas tácticas, llega el momento para la historia. La mayoría de los pequeños, casi cuarenta entre los que animan a la formación y el once, tienen claro cuándo nació el club. Son muchas veces leyendo el lema «desde 1926». Luego la resta con 2018 se le complica a alguno.

Los profesores observan cómo solo unos pocos conocen que el máximo goleador del conjunto ovetense es Herrerita. La mayoría se inclinan por futbolistas a los que conocen. Los más recientes, como Cervero, Linares o Toché, sin faltar otros como Lángara, Carlos Muñoz... Incluso surge alguna apuesta que delata el gusto por el fútbol arte, como es el cántabro Manu Busto. Algo parecido les sucede con el jugador que más veces vistió la camiseta azul, ya que solo un par de ellos citan a Berto. Los más recitados son Esteban, Linares o Cervero.

Los goleadores

No fallan, eso sí, a la hora de dar los goleadores de los últimos derbis: Toché y Mossa, quienes, además, son de los jugadores más queridos en el aula. Alguno no duda en recordar el gesto que hizo el murciano en El Molinón, mostrando el brazalete. A la hora de hacer un pronóstico, salvo un par de ellos que apuestan por el 2-2, la mayoría tiene claro que habrá una victoria de los de Anquela. El resultado más repetido es el 2-1, seguido por el 3-1. Algunos, más osados, apuntan a un 4-0 ó 5-0. Todos esperan una tarde de goles, descartando cualquier opción de victoria gijonesa.

También hay cierta unanimidad en quienes serán los goleadores de esta tarde, ya que el ovetense Saúl Berjón está en casi todas las quinielas para marcar al eterno rival. Uno que no parece tener muchas posibilidades de estar en el once inicial es Boateng, pero eso no quita para que los pequeños esperen de él que logre batir a Mariño. También porque es un habitual del centro educativo, al que acude su hija, de oviedismo aplicado.