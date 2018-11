«En los derbis de ahora hay demasiado guión y figurantes muy bien pagados» José Antonio Lobato. Actor, cómico y seguidor oviedista IVÁN ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 16 noviembre 2018, 00:30

A contracorriente respecto a su familia, José Antonio Lobato (Soto de Rey, 1956) apoya al Real Oviedo, pero deja claro que lo hace «alejado del 'hooliganismo'». El actor ovetense, que confiesa cierto desapego al fútbol actual al no percibir en él esa esencia de los duelos añejos marcados por el tesón y la generosidad en el esfuerzo, insta a ambas aficiones a aprovechar el escaparate del derbi para unirse contra el cierre de la planta de Alcoa en Avilés. De cara a la cita de mañana, repasa para EL COMERCIO sus sensaciones de cara a un partido en el Carlos Tartiere en el que añorará una mayor presencia de jugadores asturianos.

-¿Cuál es su primer fotograma del derbi?

-Lo primero que se me viene a la cabeza es más que un fotograma. Me crié con mis abuelos y veía pasar todos los días por delante de mi casa a Juan Manuel, el jugador del Real Oviedo. Íbamos al Tartiere a ver los partidos con el padre de un amigo y tomé la decisión de ser del Oviedo, aunque en mi casa mi padre y mis hermanos optaron por ser del Sporting. Era un poco la oveja negra (ríe).

-¿Según vienen ambos equipos, película de terror o taquillazo?

-Los dos equipos no andan muy allá y no se sabe muy bien a qué juegan. Aunque no hago un sentimiento exhaustivo, cuando veo jugar al Oviedo me descorazona un poco.

-¿Demasiado guión y poco talento en los derbis actuales?

-Sí, es todo bastante ramplón. Son figurantes muy bien pagados. No se ve a ningún jugador con una calidad excepcional.

-¿Qué equipo de la historia del Oviedo cree que tendría buena crítica en los grandes festivales?

-Recuerdo el grandísimo Oviedo de mi infancia, con Galán, Uría y Lombardía, que me despertaba mucha admiración. Aquellas batallas épicas en los patatales en las que no se sabía de qué color llevaba el traje y Lombardia era una especie de muñeco de barro. Es una cosa que echo de menos, con la mercantilización del fútbol se ha perdido la cantera, esos equipos que hacen honor al lema del Oviedo de 'Orgullo, Valor y Garra'.

-¿Ve en Anquela el último reducto de esa época? ¿Qué personaje representaría en la gran pantalla?

-(Resopla) Es un poco complejo. Sería un personaje del neorrealismo italiano, un patriarca de los barrios periféricos de Roma. En esa época del cine de Visconti cuando Europa estaba resurgiendo tras la Segunda Guerra Mundial. Lo veo ahí, como una persona del pueblo.

-¿La película para los entrenadores es 'Solo ante el peligro'?

-(Ríe) Sería un título muy apropiado. Anquela, igual que Baraja, lo tiene muy difícil y los veo en una situación similar. Aunque me parecen muy distintos, Anquela me resulta muy entrañable. Baraja ya es de otra época, participó un poco de los millones del fútbol.

-Formó parte del reparto de 'El Ministerio del Tiempo', si pudiese rescatar a un jugador para el derbi, ¿a quién escogería?

-Sistiaga, aquel defensa vasco que era una especie de personaje mitológico. Una persona muy dura, que hacía honor a ese dicho de 'pasa el balón, pero no el jugador'. Ahora se ha desvirtuado el fútbol, que, por cierto, lo veo como algo conciliador, nunca como una batalla.

-Usted que dio vida a Chus Norris. Si saltase al campo mañana, ¿cuántos minutos duraría sin tarjeta?

-Si Chus Norris saliese no habría campo suficiente para contenerle. Me recuerda mucho a Cantona, que representaba los últimos coletazos de un jugador de raza. Donde esté él, que se quite Cristiano y Dios que lo empapeló. Me duele que fuese gabacho, pero hay que reconocer la fuerza y el talento siempre.

-¿A quién le daría el Óscar honorífico?

-A alguien que te roba el alma, que no destaca mucho, pero es imprescindible. Se lo daría a Javier, un grandísimo jugador del Oviedo, que recuerdo que era exseminarista.

-¿Quién ha sido el mejor villano de los derbis?

-Me cuesta encontrarlo. No es un villano, pero un jugador que me tenía el corazón ganado era Carrete. Era el ejemplo del pundonor, el que suple sus carencias con coraje y dándolo todo. Ahora no veo a ese tipo de jugador ni en el Oviedo ni en el Sporting.

-¿El título de película que mejor refleja al Oviedo es 'El Renacido'?

-Un poco a medias. Hay una especie de paso lento en cuanto a las pretensiones del propio club para volver a Primera. Renacido a medias, más bien el adormecido.

-¿Qué desenlace escribiría para el partido de mañana?

-Si me dejo llevar por el corazón, me gustaría que el Oviedo se rehabilitase y ganase, por un gol de ventaja.

-¿Película de suspense entonces?

-Me temo que la cosa va a quedar en tablas. Sé que me van a odiar mis amigos ovetenses, pero tengo el pálpito de que el Sporting puede hacernos un gol rápidamente. Bueno, poniendo una vela a la Santina vamos a abogar por un 1-0 del Oviedo, que sea a última hora.