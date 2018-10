Derrota mínima en Barakaldo Photo-Deporte Tras haber marcado nueve goles en tres partidos, a los asturianos se les secó la pólvora LUIS CARLOS ORTIZ Barakaldo Domingo, 28 octubre 2018, 19:49

La cuarta derrota del Langreo llegó en Lasesarre en un partido desangelado por su parte y en el que apenas inquietó a Viorel. Tras haber marcado nueve goles en tres partidos, a los asturianos se les secó la pólvora, quizás debido a la lluvia y al estado del terreno de juego y solo Álvaro García pudo haber marcado para los suyos. Por su parte el Barakaldo hizo un partido muy serio en la segunda mitad y además del bonito tanto de Dopi pudo haber aumentado la diferencia con dos remates a los postes.

Los vizcaínos, sobre un césped castigado por las incesantes lluvias aunque practicable, quisieron ser protagonistas desde el inicio pero les costaba mucho llegar al área de Adrián Torre. Quizás porque los asturianos, que son el tercer equipo más goleador del grupo, se conjuraron para mantener su portería a cero. Por ello, los gualdinegros apenas iban a disparar ni tener llegadas con peligro. Solo el lateral De Paula obligó a lucirse a Torre ya que tuvo que despejar a saque de esquina un tiro que se fue envenenando. No se habían cumplido diez minutos y el activo Villacañas también lo intentaría, aunque su remate fue al lateral de la red. Mientras, los de Hernán Pérez seguían en su defensa con mucho orden y con Lavsamba por delante de la zaga ejerciendo de mediocentro con mucho oficio. Los locales tocaban sin profundidad aunque tampoco los del Nuevo Ganzábal salían en condiciones de sorprender a Viorel. Hasta que el lateral Alain Álvarez dispuso de una gran oportunidad en el minuto 35. Se marchó por su carril derecho y lanzó una fuerte parábola que terminó escupida con fuerza por la cruceta.

1 Barakaldo Viorel, Aguirrezabala (Ferreiroa m.85), Antonio Sánchez, Picón, Cuerva, Carles Marc, Barbosa, Villacañas (Sarkic m.74), Dopi, Fran García (Sergio Benito m.67), De Paula 0 Langreo Adrián Torre, Zubiri, Dani López (Sergio Ríos m.65), Alain Álvarez, Álvaro García, Lavsamba, Calvillo (Allyson m.80), Nespral, David González, Dani Ábalo (Sampedro m.70), Aimar Gulin. árbitro David Recio Moreno (colegio navarro). Mostró tarjeta amarilla a los locales Carles Marc y Dopi y a los visitantes Alain Álvarez, Calvillo y Aimar Gulin. goles 1-0, m.56: Dopi. incidencias Lasesarre. 300 espectadores

Los locales, avisados por el tremendo chut de los del Principado, respondieron con empuje en los últimos minutos de este período y provocaron otros cuatro córners, prácticamente sin peligro para la zaga del Langreo. El último de ellos, al filo del descanso, se produjo tras una bonita parada de Torre ante el delantero centro local Dopi que se había escapado en solitario de sus marcadores.

En la segunda mitad parecía que no iban a mejorar en ataque ni unos ni otros tras unos inicios insulsos. No llegaban con claridad a las áreas y las férreas defensas se imponían a unos atacantes que tampoco recibían en buenas condiciones para poder inquietar a los guardametas. Pero apareció un jugador quizás de superior categoría, Dopi. Se anticipó en su salto a los dos centrales y con la testa iba a rematar suavemente para batir la portería de Adrián Torre. Su tercer tanto de la temporada abrió el luminoso que le iba a dar los tres puntos al Barakaldo. El Langreo no tuvo más remedio que adelantar sus líneas y salir en busca del empate pero los fabriles le quitaban el balón continuamente y no conseguían acercarse al área de Viorel. El técnico astur miró su banquillo y quiso dar mayor nivel atacante a los suyos por lo que hizo saltar al campo a Sergio Ríos. Se colocó en punta junto al solitario David González esperando unos balones que prácticamente no llegaban en condiciones de ser rematados. Los vascos iban a disfrutar ahora de unos buenos minutos y otra vez Dopi iba a aparecer para escaparse en solitario y rematar a la cruceta. Luego sería el local Sergio Benito, recién entrado al terreno de juego, el que dispararía al poste en una nueva jugada en la que perdonaron los de Aitor Larrazábal. A los asturianos nos les duraba la pelota en los pies y les costaba llegar con claridad lo que hacía difícil que pudieran lograr la igualada.

Las entradas al campo de Sampedro y Allison tampoco ayudaron a los suyos y la zaga fabril se terminó imponiendo a los inconexos ataques de los Hernán Pérez.