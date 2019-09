PRIMERA DIVISIÓN «El detonante de mi destitución fue ganar la Copa. Quién me lo iba a decir» Marcelino no pudo evitar emocionarse. / EFE El asturiano se despide entre lágrimas y asegura que Lim cambió el modelo de gestión deportiva sin previo aviso ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:35

Un discurso nítido, crudo, contundente y bañado en lágrimas. Marcelino García Toral habló desde el orgullo de haber superado las expectativas deportivas, pero sobre todo desde el dolor. No tuvo reparos en analizar detenidamente su abrupta destitución del Valencia. El origen de la ruptura. El entrenador asturiano se despidió ayer embargado por la emoción y expuso su profunda decepción con el propietario del club, un Peter Lim que desdeñó la Copa del Rey.

El respaldo de la plantilla le reconforta: «La respuesta de los jugadores ha sido increíble. Era lo que nos demostraban cada día, aprecio, respeto, unión, compromiso, ganas de crecer juntos... La plantilla lo pasó muy mal en pretemporada con toda esta inestabilidad». Y desveló cómo gestionó el club su despido: «La idea inicial era que dos empleados me entregaran una carta. Luego Mateu Alemany -director general- quiso transmitírmelo personalmente, porque era él quien me había traído. Sin explicación. No he hablado con nadie más del club».

Pero Marcelino tiene una teoría bien clara: «Durante la temporada recibimos mensajes directos de que teníamos que rechazar la Copa. La afición y los futbolistas querían luchar por la Copa. Y tenían la convicción de ganarla. Nosotros también. Ganar la Copa fue el detonante de esta situación. Estamos seguros. Quién me lo iba a decir. Decían que la Copa era una competición menor, secundaria, y que podría poner en riesgo otros objetivos como la Champions».

El asturiano siente «incredulidad e impotencia». Y entiende que Lim quebrantó los códigos pactados en mayo de 2017: «Empiezan a surgir conversaciones en que parece que el modelo de trabajo se ha modificado. Pedimos ir a Singapur para hablar con el propietario. Y se me dice que hay una confianza absoluta en mi trabajo. No se nos transmite un cambio de modelo. Nos dicen que todo va a seguir igual. Volvemos y vemos que no es así. Esto no es una discrepancia entre el propietario y el entrenador».

La reacción de Lim tras conquistar la Copa resultó significativa: «No recibimos felicitación en Sevilla por parte del propietario. Y cuando el 19 de julio fui a Singapur, me felicitó por la Champions y no por la Copa. Podéis comprender mi sorpresa», señaló Marcelino, negando que haya desafiado a Lim a través de sus últimas intervenciones: «No soy quién para echar un pulso a la propiedad».

El futuro de Rodrigo también alimentó la tensión: «El propietario puede vender al futbolista que estime oportuno. Y nosotros debemos estar preparados para solucionar esa circunstancia. Estábamos preparados. Pero lo que me llegaba de mis superiores era que no iba a venir otro futbolista o que no iba a venir un futbolista que compensara la enorme pérdida». Finalmente, Lim se negó a la cesión de Rafinha: «Igual en ese momento ya estaba pensando que Marcelino tenía un recorrido corto». Y abre la puerta a un regreso: «Es una obra incompleta».