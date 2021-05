Dos días de descanso de la plantilla para recargar pilas El club meditará si recurrir o no la segunda amarilla al capitán, aunque el indulto no parece muy factible S. MENOR AVILÉS. Lunes, 24 mayo 2021, 02:03

Al igual que ocurrió después del triunfo frente al Caudal, Luis Rueda ha decidido dar dos días de descanso a la plantilla, que regresará al trabajo el miércoles, previsiblemente a las 11 horas en el Suárez Puerta.

El club meditará en las próximas horas si recurrirá o no la segunda tarjeta a Natalio, si bien el indulto no parece muy factible. El Juez Único no suele estar muy por la labor de estas acciones y lo de Prendes fue visto incluso como una sorpresa. Justa, pero sorpresa al fin y al cabo.

La directiva debe también fijar el horario de la final, que se jugará seguro el domingo, pero aún no se sabe si por la mañana o por la tarde. En caso de que Natalio no esté disponible, Luis Rueda tendrá cuatro días para armar un nuevo sistema ofensivo. Lo positivo es que el empate le vale al Avilés, por lo que el Llanes deberá arriesgar y dejar espacios.