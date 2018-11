La directiva ratifica al técnico Chuchi Collado

No hay movimientos en el banquillo del Caudal, al menos, de momento. El próximo domingo ante el Condal, Chuchi Collado seguirá sentándose en el banquillo del Hermanos Antuña. No obstante, desde la entidad caudalista esperan que la derrota ante la Madalena de Morcín sea un punto de inflexión en la marcha del equipo. Así se lo ha hecho saber el presidente Roberto Ardura al técnico. El que no seguirá en la disciplina blanquinegra es el delantero Luis Nuño, que ficha por el Somozas, de la Tercera División gallega.