Sigue en directo la entrega de los Premios Quini, la gran fiesta del fútbol asturiano
La Federación de Peñas del Sporting y EL COMERCIO celebran esta tarde la gran fiesta del fútbol asturiano. Sígue en directo con nosotros la gala que comienza a las 19.30 horas
Gijón
Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:53
18:29
La gala no podrá tener mejor maestro de ceremonias que David Villa, múltiple ganador del trofeo. 'El Guaje' toma el testigo de Luis Enrique y será el encargado de entregar los premios en una jornada que será, sin duda, de lo más especial.
18:28
Los premiados
LaLiga EA Sport: Diego López Noguerol (Valencia) - 6 goles.
LaLiga Hypermotion: Gaspar Campos (Sporting) y Nacho Méndez (Sporting) - 4 goles cada uno.
Máximo goleador del Sporting: Juan Otero - 12 goles.
1ª RFEF: Pablo Fernández Blanco (Nástic de Tarragona) - 12 goles.
2ª RFEF: Álvaro Santamaría (Real Avilés Industrial) -11 goles.
3ª RFEF: Iván da Conceiçao (Real Titánico) - 14 goles.
1ª Asturfútbol: Pelayo Rodríguez (U. Comercial) - 36 goles.
1ª División Liga F: María Méndez (Real Madrid) y Olaya Rodríguez (Deportivo de La Coruña) - 6 goles cada una.
1ª Federación: Isabel Corte Peláez (DUX Logroño) - 9 goles.
2ª Federación: Lucía Granda Peláez (Sporting) - 12 goles.
División de Honor Juvenil: Pablo Menéndez Agudín - (Real Oviedo) - 10 goles.
18:06
La gala reconocerá el desempeño goleador el curso pasado de trece futbolistas. Además, se le concede a Nissan Cyasa el Premio Institucional.
18:04
Buenas tardes. Este jueves vuelve la gran fiesta del fútbol asturiano A partir de las siete y media de la tarde se entregarán en el Hotel Artiem (Villaviciosa) los Premios Quini, que este año contarán con un invitado de lujo: David Villa.
-
