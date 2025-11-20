Sigue en directo la entrega de los Premios Quini, la gran fiesta del fútbol asturiano

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Federación de Peñas del Sporting y EL COMERCIO celebran esta tarde la gran fiesta del fútbol asturiano. Sígue en directo con nosotros la gala que comienza a las 19.30 horas

José Luis González

José Luis González

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:53

18:29

La gala no podrá tener mejor maestro de ceremonias que David Villa, múltiple ganador del trofeo. 'El Guaje' toma el testigo de Luis Enrique y será el encargado de entregar los premios en una jornada que será, sin duda, de lo más especial.

18:28

Los premiados

  • LaLiga EA Sport: Diego López Noguerol (Valencia) - 6 goles.

  • LaLiga Hypermotion: Gaspar Campos (Sporting) y Nacho Méndez (Sporting) - 4 goles cada uno.

  • Máximo goleador del Sporting: Juan Otero - 12 goles.

  • 1ª RFEF: Pablo Fernández Blanco (Nástic de Tarragona) - 12 goles.

  • 2ª RFEF: Álvaro Santamaría (Real Avilés Industrial) -11 goles.

  • 3ª RFEF: Iván da Conceiçao (Real Titánico) - 14 goles.

  • 1ª Asturfútbol: Pelayo Rodríguez (U. Comercial) - 36 goles.

  • 1ª División Liga F: María Méndez (Real Madrid) y Olaya Rodríguez (Deportivo de La Coruña) - 6 goles cada una.

  • 1ª Federación: Isabel Corte Peláez (DUX Logroño) - 9 goles.

  • 2ª Federación: Lucía Granda Peláez (Sporting) - 12 goles.

  • División de Honor Juvenil: Pablo Menéndez Agudín - (Real Oviedo) - 10 goles.

18:06

La gala reconocerá el desempeño goleador el curso pasado de trece futbolistas. Además, se le concede a Nissan Cyasa el Premio Institucional.

18:04

Buenas tardes. Este jueves vuelve la gran fiesta del fútbol asturiano A partir de las siete y media de la tarde se entregarán en el Hotel Artiem (Villaviciosa) los Premios Quini, que este año contarán con un invitado de lujo: David Villa.

