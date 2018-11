El derbi asturiano afina su seguridad Los seguidores del Fondo Norte no entraron hasta el minuto 14 el pasado domingo como protesta. / A. PIÑA Miembros de las entidades que forman el dispositivo se reunieron en el Tartiere I. ÁLVAREZ OVIEDO. Viernes, 9 noviembre 2018, 02:40

La cuenta atrás para el derbi asturiano sigue consumiendo fases y ayer lo hizo en materia de seguridad para perfilar los detalles que compondrán su dispositivo el día del partido. A menos de una semana y media para la disputa del encuentro entre los dos grandes clubes asturianos en el Carlos Tartiere, donde se reunieron las partes destinadas a fomentar que el 17 de noviembre reine la deportividad, declarado de alto riesgo por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a través de su Comisión Antiviolencia.

Al municipal ovetense acudieron la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, mandos de la Policía Nacional y Local, el vicepresidente del Real Oviedo, Manuel Paredes, el asesor deportivo Joaquín del Olmo, su jefe de seguridad, José Ramón Álvarez-Sala, y Florentino Villabona, reclutado por Javier Tebas para la Liga de Fútbol Profesional (LFP) con el objetivo de encabezar la lucha para erradicar la violencia ultra. Delia Losa, que había mantenido previamente reuniones con representantes de los dos equipos, realizó una sucinta valoración de la jornada, reconoció «defectos estructurales de seguridad» en el estadio ovetense y se pronunció acerca del conflicto existente entre Symmachiarii y la Comisión Antiviolencia, que instó al club azul a alejarse de cualquier tipo de colaboración con el Grupo.

«Lo que sé de Symmachiari es lo que me dicen los que me informan. Antiviolencia en ello está y en algo se basa, no creo que actúe arbitrariamente», afirmó en declaraciones que recogió la RPA Losa, que no refrendó de forma contundente el respaldo que los grupos políticos de la capital del Principado mostraron la pasada semana a ese colectivo de aficionados oviedistas. «No tengo datos para determinar el apoyo que tiene. Dudo que la mayoría de la ciudad de Oviedo, que es una ciudad pacífica, agradable y tranquila, dé apoyo a personas que sean violentas. Hablo de personas, no de grupos», profundizó la delegada del Gobierno, quien cuestionada acerca de la propuesta para que Symmachiarii no tenga acceso a las dependencias en los bajos del Tartiere apuntó que «es competencia de la Comisión (Antiviolencia)» y apostilló que la decisión que tome «será correcta» al entender que está «integrada por expertos y profesionales de la justicia»

Escrito de Symmachiarii

Con el propósito esencial de defender sus derechos, Symmachiarii presentó un escrito en la Delegación de Gobierno dirigido a la Comisión Antiviolencia. En él, solicita conocer la documentación o fundamentos legales por los que se insta al Real Oviedo a romper cualquier tipo de colaboración con el Grupo e invita a que les trasladen cualquier acción que se lleve a cabo en ese sentido. Asimismo, insta a que se suspendan las medidas que les atañen hasta que no haya sanción u otro tipo de determinación tomada en esa línea.

