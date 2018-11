Dolorosa derrota del Gijón Industrial en Llanes Los fabriles, que habían neutralizado con un doblete de penalti la ventaja local, cayeron con dos tantos en el tramo final del duelo ONELY VEGA LLANES. Lunes, 19 noviembre 2018, 02:17

El Gijón Industrial sufrió una dolorosa derrota en San José, donde neutralizó en dos ocasiones la ventaja del Llanes, pero sucumbió en el tramo final del duelo (4-2). Los fabriles mostraron su versión más combativa desde el inicio y en el octavo minuto ya pudieron dar un golpe de efecto con un mano a mano de Villa con Gabri abortado por la zaga local.

Sin nadie que lograse hacerse con el dominio del juego, Iván Llamas intervino para frustrar un balón envenenado y Villa volvió a acercarse al gol al filo de la media hora. Lo encontraría en el tramo final del primer período Morán, encargado de rubricar una buena acción colectiva. El descanso reactivó al conjunto dirigido por Viti Amaro, que encontraron el premio a sus continuas llegadas al área rival con el penalti cometido por Berto Toyos, que le costó la expulsión. Dani Peláez asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló, como tampoco lo haría once minutos más tarde para responder al gol de Richi. Cuando el choque se encaminaba a concluir en tablas, Arturín desniveló un marcador que cerró Gael.