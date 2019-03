«El domingo jugamos una final, nos encontramos en una situación límite» Rafa Navarro, con la camiseta del Córdoba. / VALERIO MERINO El nuevo técnico del Córdoba, que jugó en el Sporting en la temporada 95-96, espera «sumar los tres puntos frente a un aspirante al ascenso» Rafa Navarro Entrenador del Córdoba A. MAESE GIJÓN. Jueves, 14 marzo 2019, 00:23

Rafael Navarro Rivas se convirtió hace dos semanas en el tercer técnico del Córdoba en la presente temporada. Después de que Sandoval y Curro Torres ocuparan el banquillo, ahora es el turno de un hombre que formó parte de la plantilla del Sporting en la temporada 95-96. Un paso por Gijón en el que tan solo disputó 96 minutos repartidos en dos encuentros coperos.

-El domingo se enfrenta a una parte de su pasado. ¿Qué recuerdos tiene?

-En lo deportivo no me fue muy bien porque Ricardo Rezza dijo que no me había fichado él, pero en lo personal fue un año y medio inolvidable. Tengo un gran recuerdo del club y de los asturianos.

-¿Qué Sporting se espera en el Nuevo Arcángel?

-Nos enfrentamos a un equipo de Primera División por todo lo que rodea al club, pero vamos con la intención de plantarle cara como hicimos ante el Málaga.

-¿Y qué Córdoba se va a encontrar el Sporting?

-No puedo esconder que nos encontramos en un momento muy delicado. Estamos en una situación límite y el partido del domingo es una final para nosotros.

-Con el equipo en plena lucha por no descender, ¿qué ambiente se vivirá en el estadio?

-Yo acabo de llegar porque tan solo llevo dos partidos en el banquillo, pero espero que se viva un ambiente como el que vimos ante el Málaga hace dos semanas.

-Ante el cuadro malagueño logró sumar un empate. ¿Es el camino a seguir?

-Sin duda. Aún nos quedan varios días para preparar el encuentro ante el Sporting, pero nos lo tomamos de la misma manera que ante el Málaga. Nos visita un equipo grande, pero en este caso llega necesitado de puntos.

- ¿Cómo ve al Sporting?

-Apurado como nosotros, aunque con objetivos diferentes. El Sporting necesita ganar para intentar acercarse a la zona alta de la tabla, que es su meta.

-¿Ve factible que los rojiblancos logren el objetivo?

-Claro que sí. Por plantilla e historia es un candidato al ascenso. La Segunda División es muy complicada y todavía quedan muchos puntos en juego, pero espero que los tres del domingo se queden en Córdoba.

-¿Conoce a José Alberto?

-No he tenido el placer de coincidir con él, pero somos dos entrenadores que acabamos de llegar al fútbol profesional. Le deseo lo mejor a partir del domingo.

-¿Dónde va a extremar las precauciones para el choque ante el Sporting'

-Somos conscientes de que nos enfrentamos a un equipo con futbolistas desequilibrantes. El juego por bandas ha ganado mayor protagonismo por los dos delanteros que utilizan arriba. Hay que tener en cuenta tanto a Álex Alegría como a Djurdjevic.