«El del domingo es un partido clave» Álex Arias, frente al Sporting B en Copa Federación. / ARNALDO GARCÍA «No se puede hablar de final porque quedarán siete jornadas, pero si perdemos la diferencia será bastante amplia»Álex Arias analiza el duelo por el título de Tercera División entre Lealtad y Marino SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 29 marzo 2019, 00:32

La temporada del Marino y de su principal estilete, Álex Arias, han ido de la mano desde el mes de agosto hasta la actualidad. Los peores partidos del avilesino también fueron los del equipo y, afortunadamente para ambos, tanto el conjunto azulón como el 'mago' han llegado en plenitud de condiciones al tramo final y, por tanto, decisivo, de la temporada.

A pesar de no ser delantero y de compartir vestuario con dos arietes de la talla de Fassani o Álvaro García, el mediapunta avilesino suma ya once tantos este curso, dos de ellos conseguidos el pasado fin de semana frente al Universidad de Oviedo. «La verdad es que estoy viendo portería en las últimas semanas. Estoy jugando más de mediapunta, más cerca del área, y además nos están haciendo bastantes penaltis, de ahí la cifra», analiza.

Objetivo claro

Pero más allá de los números y las dinámicas, todo el marinismo tiene los cinco sentidos puestos en el partido del domingo, un choque decisivo por el título de la Tercera asturiana. El Lealtad, líder de la categoría, recibe a un Marino que está a cuatro puntos, por lo que, de ganar en Les Caleyes, se colocaría a tan solo uno del equipo que dirige con maestría Samuel Baños.

Curtido en mil batallas a sus 29 años -en junio hará 30-, Álex no califica el encuentro de final porque «quedarán siete jornadas más y en fútbol pueden pasar muchas cosas», pero no oculta que «si perdemos volveremos a estar a siete y, teniendo en cuenta que el Lealtad no ha perdido todavía ningún partido, sería difícil que 'pinchasen' tanto en las últimas siete jornadas».

El talentoso futbolista está convencido de las posibilidades de su equipo, inmerso en una gran racha de resultados. «El equipo está bien, se encuentra cómodo y estamos mejorando los números de la primera vuelta, que era un poco el camino a seguir si queríamos tener algún tipo de opción de pelear el campeonato. Los equipos se han ido cayendo, quedamos el Lealtad y nosotros y esperamos darles guerra hasta el final».

El avilesino tuvo ofertas de Segunda B en el mercado invernal, pero decidió quedarse en el Marino, un equipo con el que se siente en deuda por el gran trato que siempre le ha brindado. «Estoy muy a gusto en casa, en Luanco, y tenemos un objetivo muy bonito por delante que es conseguir el ascenso. No será fácil, pero lo intentaremos hasta el final», aunque si es desde el primer puesto, mucho mejor. «Según está organizada la fase de ascenso, está claro que ser primeros es una gran ventaja». Para ello, el primer paso es ganar el domingo al Lealtad en un partido «táctico y cerrado».