Duras sanciones a los técnicos de L'Entregu y el Caudal por los incidentes al final del partido Competición castiga con cuatro partidos a Marcos Suárez mientras que Chuchi Collado tendrá que cumplir tres partidos fuera del banquillo ÁLVARO FERNÁNDEZ MIERES. Viernes, 26 octubre 2018, 00:33

El Juez Único de Competición de Tercera División abordó ayer los incidentes ocurridos al término del partido que el pasado fin de semana enfrentó a L'Entregu y el Caudal en el Nuevo Nalón. El organismo acordó sancionar al entrenador local, Marcos Suárez, ha sido sancionado con cuatro partidos, un castigo idéntico al que ha recibido el delegado del club, Javier Fermín García.

Por parte del cuadro visitante, hay también sanción de cuatro partidos para el defensa francés Virgil y el preparador físico José Alberto Caveda, mientras que el entrenador Chuchi Collado ha sido castigado con tres encuentros.

Cabe recordar que el pasado domingo, tras el pitido final del choque que enfrentó a ambos equipos, y que acabó con victoria de los mierenses por 0-1, se formó una multitudinaria tángana camino de los vestuarios. Una confrontación que el colegiado Menéndez Riestra finalizó con las expulsiones de los anteriormente mencionados.

El detonante de la trifulca fue el tanto que el Caudal logró en el minuto 53, que acabó con la imbatibilidad del equipo del Nalón, y que a la postre supuso los tres puntos. Omar Hernández, a la salida de un córner, cabeceó el balón a la portería local y el árbitro asistente no dudó un instante en dar por válido el gol. No obstante, los entreguinos consideraron que el esférico no había traspasado la línea de meta en su totalidad.

Una tensión entre ambos clubes que se originó el pasado verano cuando L'Entregu denunció al Caudal por alineación indebida de Cristian en la fase de grupos de la Copa Federación, y que explotó el pasado domingo en forma de alboroto. Tras los incidentes del fin de semana, el Comité de Competición decidió tomarse unos días para estudiar el acta del encuentro y los vídeos aportados por los caudalistas para dar su veredicto sobre lo sucedido.