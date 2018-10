Empate en el derbi entre colistas El capitán del Uni Pedro Somoano cierra el paso a Carly. / ÁLEX PIÑA El Universidad y el San Claudio saldaron con tablas un anodino duelo que ancla a ambos equipos en la zona de descenso CHEMA GONZÁLEZ OVIEDO. Lunes, 22 octubre 2018, 01:09

El derbi ovetense de colistas finalizó en tablas. Universidad y San Claudio firmaron un anodino empate (1-1) que justificó con creces las plazas de descenso que ocupan, penúltimo y último clasificado, respectivamente.

Ante el repliegue universitario, los visitantes tuvieron más el balón y dispusieron de la primera oportunidad de peligro cuando todavía no se había cumplido el minuto cinco, con un remate de Darío Rivera que se estrelló en el poste. Fue un espejismo, porque el tedio se apoderó del encuentro hasta recién superada la media hora, tras un remate de Prida al poste que él mismo remachó a la red en una jugada muy protestada por los jugadores del San Claudio, que reclamaban fuera de juego. Las tablas volvieron al marcador en los primeros compases de la segunda mitad por medio de otra acción rodeada de polémica, un extraño penalti por presunto derribo de Davo a Jacobo.

Carly fue el encargado de enviar al fondo de la portería el lanzamiento desde los once metros. En el último tercio de partido, una pérdida del San Claudio cerca de su área la aprovechó Prida para armar el remate, repelido por el poste de la portería defendida por Buru para mantener el empate, que no deja contento a nadie en sus aspiraciones de eludir el descenso. Un objetivo difícil de alcanzar para ambos equipos si no mejoran su juego.