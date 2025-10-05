Empate e indignación en Ganzábal

Tercer partido en casa del Langreo y quinta jornada sin conocer la victoria para el cuadro de Ganzábal, que entró al partido bien, pero que ... fue cediendo terreno en la primera parte a un rival que de tres cuartos para arriba atesora mucha calidad. El encuentro acabó en tablas cuando los locales ya saboreaban los tres puntos. Un polémico penalti en el 90+4 permitió al Rayo Cantabria igualar el marcador.

El primer aviso fue del Langreo, con un disparo de Sergio Orviz que se va alto. En el 22, la réplica era para los cántabros. Izan, con un taconazo, dejaba para el disparo escorado pero potente de Samu Calera, que despejaba Adrián Torre.

Insistió el Langreo con una buena jugada de Pablo Maya, que cede a Omar para que su toque deje dentro del área a Guerrero, que no tuvo tiempo a acomodarse el disparo ante el meta. Poco más antes del descanso con dominio alterno.

En la segunda salió fuerte el Rayo, que anotó tras un córner que peina Guerrero hacia atrás y prolonga Santi Franco al primer palo para que Baldrich haga el primero en boca de gol. Poco le duró la alegría a los visitantes, que vieron cómo un centro de Álex Menéndez lo remataba en boca de gol René Reyes para hacer la igualada.

Vinieron buenos minutos del Langreo, los mejores, con la buena jugada que inicia Álex Menéndez, quien lanza por banda a Orviz. Este cede a Guerrero y el delantero ve a la derecha a René, que recorta y bate a quemarropa a Laro poniendo el 2-1. Partido remontado y de ahí al 80 incluso controlado.

El Rayo metió refresco y lo puso todo para empatar. Lo dejó claro en tres jugadas. La primera, de Chino, quien protagonizó un eslalon que salva finalmente Adrián Torre. Otra, con un centro que remata muy solo Santi a las manos del meta. La última fue la definitiva. Cuando nadie entendía por qué Daniel Pastoriza había dado seis minutos de alargue, el colegiado pita un penalti que transforma Baldrich para poner la igualada y que deja al Langreo metido en el pozo.

Duras críticas del técnico

Pablo Acebal no se mordió la legua al término del encuentro. «No nos dejan ganar, no os podéis ni imaginar las cosas que nos decía el línea durante todo el partido». El entrenador del Langreo vio cómo su segundo fue amonestado por ver el partido de pie dentro del banquillo y él mismo por mover los brazos en su área técnica. Insta al club a que traslade una queja sobre este tipo de actuaciones arbitrales, para que, según el técnico, «no queden impunes». «Yo sabía que iba a pasar una cosa de estas, no nos iban a dejar ganar», apostilló un enfadado entrenador del Langreo tras la actuación arbitral.