René Reyes, autor de los dos goles del Langreo, durante el partido contra el Rayo Cantabria. J. M. PARDO

Empate e indignación en Ganzábal

Pablo Acebal carga contra el árbitro, que señaló un penalti en el añadido: «No nos dejan ganar»

Paco Granda

Langreo

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Tercer partido en casa del Langreo y quinta jornada sin conocer la victoria para el cuadro de Ganzábal, que entró al partido bien, pero que ... fue cediendo terreno en la primera parte a un rival que de tres cuartos para arriba atesora mucha calidad. El encuentro acabó en tablas cuando los locales ya saboreaban los tres puntos. Un polémico penalti en el 90+4 permitió al Rayo Cantabria igualar el marcador.

