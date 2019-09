«Estaría encantado de dar un paso a un lado si Luis Enrique decide volver» El seleccionador, en el centro de la imagen, durante un entrenamiento de 'La Roja'. / EFE «Es mi amigo y eso está por encima de cualquier proyecto», dijo Robert Moreno cuando se le planteó un posible regreso del asturiano JAVIER VARELA MADRID. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:20

Robert Moreno compareció ante los medios de comunicación por primera vez para explicar su primera lista como seleccionador absoluto después de ser interino desde el 26 de marzo, cuando Luis Enrique tuvo que abandonar la concentración por un problema de salud de su hija Xana, de 9 años. Debido a que la pequeña no mejoraba, el asturiano acabó renunciando al cargo el 19 de junio pasado y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con el presidente Luis Rubiales y el director deportivo José Francisco Molina al frente, respaldó al que había sido la mano derecha del seleccionador nacional. Por eso antes de empezar a explicar su convocatoria quiso lanzar un mensaje. «De parte del staff queremos agradecer el trato que habéis dado con la situación de Luis Enrique. Habéis sido muy respetuosos y queríamos decíroslo».

Tras el trágico fallecimiento de la pequeña, a Moreno le preguntaron por la opción de que Luis Enrique volviese al cargo y demostró mucha sinceridad. «Ahora mismo tenemos una situación muy reciente que debemos respetar y no creo que se piense en eso ahora. Hay tres ruedas de prensa desde que soy seleccionador que me habría gustado no hacer: la de Malta, la de mi presentación y esta de hoy. A mí la situación que me apetecía y disfrutaba es la que teníamos antes», afirmó el seleccionador. «

A Luis lo considero un amigo y los amigos están por delante siempre de los proyectos que tienes en la vida. Si no pierdes algo que todos tenemos que ser, que es ser persona. Si llega el momento, él decide que tiene ganas de volver a entrenar, donde sea, y quiere volver a contar con nosotros, voy a ser el primero y además encantado de volver a dar un paso a un lado y volver a trabajar con él», afirmó.

El seleccionador habló de los puestos ofensivos y sí analizó el momento de Paco Alcácer, pero no la ausencia de Diego Costa o Iago Aspas. «Me parecería una falta de respeto hablar de alguien que no está. No traes a uno en concreto, es que traes a otro. Debemos seguir la norma de Luis Enrique, centrarnos en los que han venido», como el valenciano del Dortmund. «Está marcando muchos goles. Él vive de eso. Nos conoce, tiene buenas condiciones de goleador, aporta mucho, pero sobre todo, si un delantero está en racha, debemos aprovecharlo. Ojalá todos marquen muchos goles. Creíamos que él era el que más nos podía ayudar».

Sobre esa idea recordó la situación de la portería y destacó a Pau López, ahora en la Roma. «La competencia es buena, mi idea en la portería es que haya mucha competencia. No creo que tengamos que tener un portero fijo. Ellos tienen que ser titulares en su equipo, tener una buena actitud. Cuando llegan y vemos en qué momento están, decidimos quién juega. Puede ser que empecéis a ver a uno y después cambie. Me atrevería a adelantar que vais a ver jugar a los tres en la fase de clasificación. Nosotros en el Barça ganamos un triplete con Ter Stegen y Claudio Bravo, jugando los dos. Hay muchos tópicos en el fútbol sobre eso y no estoy de acuerdo».

Pide pasión

Además recordó a los futbolistas la importancia de defender la camiseta de la selección en cada encuentro, ya sea el rival uno de los mejores del mundo o Islas Feroe, como la semana próxima en Gijón. «Ha sido una semana difícil. Intentaremos dar una alegría ínfima dentro de un momento muy malo. Es lo único que podemos hacer», dijo como petición a sus futbolistas. A todos ellos les pide pasión. «Ante Rumanía me preocupa creernos superiores ante un rival que ocupa sede. Tiene jugadores que juegan en la élite, un buen conjunto. Ha trabajado bien y pierden muy poco. Llevan los mismos goles que nosotros. Debemos dar una muy buena versión. Ante Islas Feroe será un homenaje para Quini, pero también para Luis. Espero que sea bonito. No voy a decir que quiero ganar por muchos goles, pero sí con autoridad», deseó.

El técnico habló de la polémica generada por el Media Coach, una herramienta desarollada por la Liga que el cuerpo técnico ahora mismo no está pudiendo usar. «Se me ha notado un poco enfadado, pero lo único que quiero decir es que ese software es muy importante, sentía que las personas que lo controlan no estaban identificando esa importancia. . No quería entrar en polémicas que no sean esas, sólo quiero que la selección gane», deseó.