«Estoy encantado de volver a casa» Javier Castaño y Juanele, ayer, después de jugar a pádel en Langreo. / E. C. Javier Castaño recupera para el fútbol a Juanele, que será su segundo entrenador en el Juvenil B del TSK Roces A. MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:11

Una tarde cualquiera de verano, jugando a pádel en los Campos Cover de Langreo, Javier Castaño, nombrado días atrás nuevo técnico del Juvenil B del TSK Roces, le hizo una propuesta a su amigo Juanele: «Juan, ¿por qué no te vienes conmigo a entrenar a los chavales?».

Juan Castaño Quirós (Gijón, 1971) recogió de primeras el pase del excentrocampista Castaño, compañero en su última etapa en el Sporting (1993-1994), como una perfecta asistencia para marcar gol en su nueva vida, dejando atrás definitivamente el pasado. «Siempre he estado involucrado con el fútbol. Ni en los peores momentos he dejado de seguir a mis equipos: Tenerife, Zaragoza y, por supuesto, Sporting. Pero, es verdad, que no estaba involucrado directamente. Reconozco que irme ahora a entrenar con chavales es algo que me hace ilusión y me llena totalmente», apunta Juanele, que aceptó «al momento» el reto de ser segundo entrenador de Castaño en el Juvenil B del TSK Roces.

«Javier buscaba un ayudante, nos propuso el nombre y nosotros estamos encantados de tenerle. Él nos ayuda a y también nosotros le ayudamos a él. Es del barrio y siempre será bienvenido aquí. Está en su casa», señala José Mariano Rodríguez, presidente del TSK Roces.

Pádel y fútbol

La relación en los banquillos entre Javier Castaño y Juanele comienza en el Roces, pero, realmente, estuvo cerca de iniciarse antes. Una historia de pádel y fútbol. Hace un año, Castaño dirigía al Alcázar de División de Honor Juvenil. Algunas tardes, tras pelotear juntos a pádel, Juanele se quedaba a observar los entrenamientos del Alcázar en el campo de los Llerones. Quería estar cerca del fútbol. Pero tuvo que esperar unos mes más para dar el salto a los banquillos.

«Cuando tenía siete años comencé a jugar en el Roces. Ahora estoy encantado de volver a casa», admite, ilusionado, el exdelantero. «Está feliz, motivado y va a aportar a los chavales todo el conocimiento y experiencia que tiene del fútbol, que es mucho», incide Castaño. «Me encanta estar cerca de los chicos porque tienen ganas de aprender y lo viven con pasión», añade Juanele, que «disfruta» como segundo entrenador y además podrá reencontrarse con el balón. «También tendré la oportunidad de jugar pachangas y jugar con los chicos», señala 'El Pichón' de Roces. «Los chavales no me conocen, son jóvenes. Soy más popular entre los padres», reconoce el genio que irrumpió en el Sporting en el inicio de los años noventa.