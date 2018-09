Un encontronazo entre técnicos de los filiales del Oviedo y del Sporting, zanjado tras el pitido final «Le aparté con la mano. Ya le pedí perdón, no he estado a la altura», señala José Alberto sobre un episodio tenso que Rozada achacó a las «altas pulsaciones» IVÁN ÁLVAREZ Domingo, 9 septiembre 2018, 16:47

El apretado desenlace de partido, con la mínima diferencia en el marcador, detonó en un pequeño encontronazo entre técnicos justo a la entrada del túnel de vestuarios que quedó zanjado tras el pitido final.

«Le aparté con la mano y me equivoqué. Le pedí perdón de forma privada y lo hago también de forma pública», explicó en sala de prensa José Alberto López, que se disculpó con Javi Rozada, que achacó el episodio a las «altas pulsaciones». «Hay que saber ganar y saber perder. No ha pasado nada, pero no he estado a la altura», apostilló el entrenador rojiblanco.