FÚTBOL-SALA El equipo femenino del Rodiles quiere consolidarse Plantilla del Rodiles fútbol-sala que se estrenó la temporada pasada en la Liga de Segunda División nacional. / E. C. El conjunto de la villa, que está encuadrado en el grupo I de Segunda División, espera dar un paso adelante y ha fichado a Sonia García ÁLVARO FERNÁNDEZ VILLAVICIOSA. Martes, 14 agosto 2018, 00:26

El equipo femenino del Rodiles que, tras lograr la permanencia este ejercicio competirá nuevamente en la Segunda División del fútbol-sala nacional, comenzó ayer lunes en el polideportivo municipal de Villaviciosa su preparación de pretemporada. Una puesta a punto que concluirá en cinco semanas con la disputa del primer partido de la liga regular.

El conjunto maliayo estará nuevamente englobado en el denominado grupo I, aunque lo hará con algún cambio en cuanto a los rivales. La configuración del cuadro se ha realizado por proximidad geográfica, por lo que el Universidad de Valladolid y tres equipos gallegos suplirán a los conjuntos aragoneses que la pasada campaña habían sido rivales de las maliayas.

De este modo, el Rodiles competirá en la temporada 2018-2019 contra un equipo riojano, tres navarros, tres vascos, dos cántabros, cinco gallegos y un castellanoleonés.

Las chicas que dirige Santi Tuero comenzará su segunda temporada en la categoría el fin de semana del 15 de septiembre frente al Mutilvera navarro a domicilio y acabará la competición el día 18 de mayo en tierras gallegas frente al Ourense Envialia. El primer choque como locales será frente al Bilbo vizcaíno el día 22 de septiembre.

Apuesta por la continuidad

El técnico Santi Tuero seguirá al frente del proyecto una año más. El entrenador ha optado por la continuidad de gran parte de la plantilla de la pasada campaña junto con un importante refuerzo que permita al equipo dar un salto de calidad.

En este sentido, el conjunto de Villaviciosa ha cerrado la contratación de Sonia García, jugadora de 21 años, que llega procedente del fútbol de campo.

La talentosa jugadora asturiana emprende una nueva aventura en el fútbol-sala después de haber militado en equipos como el Real Oviedo Femenino y el Sporting Femenino, además de haber sido habitual en las convocatorias de las selecciones del Principado sub 12, sub 16 y sub 18.

Por otra parte, seguirán en las filas azules las porteras Rosana y Miri, la pívot Carol, las alas Nerea, Paula Alonso y María Paje, la polivalente Juli, la cierre y capitana Jessi, y la goleadora Sonia, aunque esta última no podrá vestirse de corto hasta la segunda mitad de la competición debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Una lesión de la que se recupera desde finales de junio.

Cuatro jugadoras del filial

Además, cuatro jóvenes jugadoras del filial compaginarán esta temporada su presencia en el conjunto B y en el primer equipo. Se trata de la cierre Goyache, las alas Romi y Pau Fernández y la portera Ceci, mientras que las jugadoras del segundo equipo Alba, Nuria y Clara realizarán la pretemporada con el primer plantel a las órdenes de Tuero.