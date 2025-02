Un equipo de Tercera para los jóvenes extranjeros

Iván Álvarez Martes, 29 de octubre 2019, 03:55 Comenta Compartir

«Me llena intentar ayudar a cumplir los sueños de otros», afirma sonriente Kayce, delantero del Siero y padrino futbolístico de más de una quincena de futbolistas. Jóvenes que apostaron por cambiar de continente en su objetivo de convertirse en profesionales en España, como él hizo al cambiar China por Ferrol antes de cumplir los veinte años.

Fruto de su desencanto al vivir el lado más amargo que rodea al balón, falsas promesas salariales e impagos como los que sufrían dos de sus bisoños compañeros suizos en Lorquí, Kayce fundó el pasado año Spain Soccer Dream, la empresa que ha abierto las puertas del fútbol español a varios jóvenes con la ambición de mostrar su valía. «Me encontré a muchísimos jugadores extranjeros que tienen ese hándicap de no conocer a alguien que les dé esa oportunidad. Con todas mis experiencias me di cuenta de que hay gente que tiene talento, pero no tiene los contactos para llegar a los clubes. No quiero que se queden con esa duda de qué hubiera pasado si lo intentasen», expone el ariete del Siero, nómada del balón que ha echado raíces en Asturias tras unas cuantas mudanzas a sus espaldas.

Nacido en Nigeria, hijo de un embajador del país africano en Estados Unidos, Kayce se crió en Ohio. Seducido por la posibilidad de aprender el idioma se desplazó a la capital de China en un programa de intercambio para realizar sus estudios. En un campeonato universitario llamó la atención de un ojeador, el mismo representante que llevó a su compatriota Ikechukwu Uche a Galicia, y llegó a España para realizar una prueba con el Racing de Ferrol, por entonces en Segunda División. De allí alSevilla Atlético, alojado en la casa del internacional argentino Javier Saviola. Discrepancias entre su representante y el club hispalense, además del asfixiante calor andaluz, precipitaron un nuevo cambio de aires que inició un peregrinaje por Vitoria, Valencia, Benidorm y Lorquí antes de asentarse en Asturias a través de un amigo gijonés de su agente.

Kayce, que comenzó a entrenarse con el equipo ovetense del Rosal para no perder la forma, ya acumula ocho temporadas en los campos del Principado con las camisetas del Valdesoto, L'Entregu, Titánico y Siero. «Ya tengo una vida construida aquí», señala el ariete criado en Cincinnati, que estuvo dos meses trabajando como operario en Portugal mientras estaba enrolado en un club de la categoría de bronce del fútbol luso, donde volvió a sufrir unos impagos que reavivaron sus «fantasmas».

«Firmas una cosa y lo que te llega a la cuenta es otra. Hay mucho mafioso en el fútbol», señala el atacante, que enseña inglés en varios colegios y en empresas, además de promover un campamento en Celorio con actividades que mezclan deporte y aprendizaje de la lengua de Shakespeare. «Estoy siempre muy liado, pero estoy feliz. Para mí no es un 'hobby'. Crecí en un ambiente en el que se aprovechaba mucho el tiempo», señala sobre su apretada agenda el delantero del Siero, muy ilusionado con su proyecto.

Un «mentor»

«He firmado acuerdos con clubes como el Alcorcón para que vayan jugadores allí a hacer pruebas», señala Kayce, que ha ayudado a encontrar empleo en China a varios técnicos españoles gracias a sus contactos, los que han brindado la oportunidad de probar fortuna en Asturias, Madrid y el sur de España a varios jóvenes. «La mayoría vienen de Estados Unidos, pero también de Camerún y de Sudáfrica. Soccer Dream está abierto a todo el mundo», sostiene. «No puedo prometer nada ni ofrecer lo que no tengo. Solo voy a darles una oportunidad», repite con frecuencia el ariete, que indica que intenta «ser un mentor para ellos», recordándoles que deben tener una alternativa.

«Si llegan a jugar en Tercera en España van a tener una oportunidad en la MLS, porque el nivel de aquí es altísimo», explica Kayce. «Disgustado» al ver cómo en otros sitios los jóvenes conviven apiñados en un piso, según asegura no escatima en recursos, con medios para que no acusen la barrera idiomática, los servicios de su entrenador personal Fredi Valdés y los cuidados del fisioterapueta Diego Suárez.

Tras estar a punto de adquirir el paquete accionarial mayoritario del San Roque de Lepe, mantiene la esperanza de contar con un club en el que progresen esos jugadores. «Mi tío, que es médico en Manhattan, está interesado en comprar un club de Tercera en Asturias», indica. Kayce, que asegura sentirse «feliz ayudando», tiene claro su sueño: impulsar en España la creación de unas becas que combinen el ámbito académico con el futbolístico.