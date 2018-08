España persigue un sueño Toña Is y Lucía García, las dos asturianas de una selección que está a un paso de hacer historia. / FEF La selección femenina sub 20 buscará la corona mundial esta tarde ante Japón con la baja de la asturiana Lucía García JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GIJÓN. Viernes, 24 agosto 2018, 00:15

El fútbol femenino gana protagonismo cada día. Es evidente que se han derribado muros pero todavía queda camino por recorrer. Para alcanzar la meta es necesario consolidarse entre la afición y para eso ayudan mucho los éxitos deportivos. La selección española sub 20 tiene la oportunidad hoy de escribir una página histórica esta tarde (19.30 horas) en la que luchará por el título mundial ante Japón, el país que impidió a España levantar el título planetario sub-17 hace cuatro años y frente al que tiene una inmejorable oportunidad de revancha.

España ya derrotó a Japón (1-0) hace dos semanas en la fase de grupos del Mundial disputado en Francia y ambas se han ganado el derecho a encontrarse de nuevo, en este caso en la lucha por un título con sabor a venganza para la selección dirigida por Pedro López.

España peleará por el título mundial con cuatro supervivientes de la final sub-17 disputada en San José (Costa Rica) y perdida en 2014: Carmen Menayo, Patri Guijarro, Maite Oroz y Aitana Bonmatí. Ésta se perderá sin embargo el partido decisivo en Vannes tras ser expulsada durante la semifinal contra la anfitriona. Tampoco estará en el once la asturiana Lucía García, que no ha podido recuperarse de la lesión que arrastra en los isquiotibiales y que le ha impedido tener continuidad en esta competición en la que ha marcado un gol en su única aparición.

La ganadora del último 'Trofeo Quini' está convencida de que España no fallará en una cita tan especial. «Si hacemos nuestro juego, ganaremos», pronóstica la jugadora del Athletic, que reconoce que alcanzar la final es un «sueño cumplido». Una de las claves del éxito, sostiene, es la cohesión del grupo, la misma que permitió sacar adelante el duelo ante Francia en 'semis'. «Luchamos más que nunca. Tenemos claro que si no peleamos cada partido, no vas a ningún sitio», destaca.

Desde el banquillo ha sido fundamental la aportación de Toña Is, integrante del cuerpo técnico y estrecha colaboradora del seleccionador, Pedro López. «Ha sido mes y medio de mucho trabajo», resume la preparadora ovetense que acumula éxitos en las categorías inferiores del combinado nacional. «Son jugadoras -profundiza- que han pasado por nuestras manos (cuerpo técnico) en el proceso formativo y sabemos lo que es mejor en cada momento para el equipo». Las dificultades que han atravesado a lo largo de la competición y la experiencia de las citas anteriores otorgan al equipo una personalidad especial que, confían, debe tener su plasmación en el encuentro de esta tarde, al que asistirá, además del presidente de la FEF, Luis Rubiales, el del Gobierno, Pedro Sánchez.

De la triple corona sólo le separa otra selección que tampoco había alcanzado nunca una final del Mundial sub-20, aunque fue tercera en 2012 y 2016 y, al igual que España, le gusta disponer del balón y sufre sin él. Sin embargo, la selección de Pedro López también está acostumbrada a la agonía, como demostró en la semifinal contra Francia, con la expulsión de Aitana y el penalti que detuvo Cata Coll.