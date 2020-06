El Espanyol destituye a Abelardo; Rufete se hace cargo del equipo «El cuerpo solo me pide deciros que me he sentido querido, valorado y apoyado», ha declarado el asturiano EFE Sábado, 27 junio 2020, 13:44

El Espanyol ha decidido destituir de su cargo a Abelardo Fernández, técnico del equipo, y se hará cargo del primer equipo Rufete, hasta ahora director deportivo de la entidad.

En un comunicado, el club informa de que la decisión se ha tomado «debido al rendimiento deportivo del primer equipo y con la voluntad de salvar la categoría« por parte del equipo españolista.

Se trata del tercer entrenador blanquiazul destituido desde principios de curso, después de las de David Gallego y Pablo Machín. En la actualidad, el Espanyol es colista de LaLiga Santander.

Abelardo llegó a la entidad en diciembre del año pasado en sustitución de Pablo Machín y ha estado al frente del equipo en diecisiete partidos.

«El club agradece a Abelardo y a su cuerpo técnico su implicación durante estos meses de trabajo y les desea todos los éxitos personales y profesionales», asegura el club en un comunicado.

Su sustituto de forma interina será Francisco Joaquín Pérez Rufete, actual director deportivo de la entidad, que dirigirá esta tarde su primer entrenamiento (18:00 horas) en la previa del encuentro ante el Real Madrid de este domingo (22:00).

«El cuerpo solo me pide deciros que me he sentido querido, valorado y apoyado», escribía el asturiano como despedida a la afición en Twitter. Un adiós que ha publicado el Espanyol en su cuenta de la red social:

📝 Abelardo ha querido despedirse de la afición perica con estas palabras.#EspanyoldeBarcelona | #RCDEpic.twitter.com/3BH6AUDDYn RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 27, 2020

La decisión responde a la necesidad de un nuevo revulsivo para buscar la salvación, una complicada situación, ya que el Espanyol es último a ocho puntos de la misma y con siete partidos por jugarse.

«El club quiere expresar a toda su afición que esta decisión se enmarca desde la profunda convicción en el proyecto deportivo de la entidad y con la firme intención de conseguir los objetivos marcados», asegura el club.

Desde la entidad blanquiazul solicitan «compromiso y unidad entre otros» para seguir adelante. «Solo desde la unidad, el compromiso, la colaboración y la lealtad se puede revertir la difícil situación en la que nos encontramos», insiste el comunicado del club barcelonés.

El Espanyol se encuentra en una situación límite, un año después de firmar la mejor campaña de los últimos tres lustros, con un séptimo puesto que embarcó al equipo en una aventura en la Liga Europa que seguramente le ha penalizado.

Se trata de uno de los históricos de LaLiga, ya que es junto al Valencia el cuarto club que más temporadas ha estado en Primera División (85), tan solo superado por el Madrid, el Barcelona y el Athletic Club (89).

La situación se ha ido agravando poco a poco. Empezó el campeonato con una apuesta técnica de la casa (David Gallego), que fue destituido tras aportar solo una victoria al casillero. Pablo Machín firmó un balance parecido y con Abelardo Fernández y unos cuantos fichajes (Raúl de Tomás, Adrián Embarba y Leandro Cabrera), el equipo enlazó tres partidos sin perder por primera vez en el curso.

Después de perder el jueves en el campo del Betis, Abelardo admitió: «La cosa está muy complicada, y estamos muy jodidos, pero tenemos que levantarnos y seguir luchando». Este sábado ha sido destituido.