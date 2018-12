El espejo de las futuras estrellas Luis Rubiales, durante su discurso, repleto de elogios, en el homenaje a las campeonas del mundo sub 17. / NEWSPHOTOPRESS «Habéis aprendido de Toña Is muchas cosas de fútbol, pero también para la vida», señala el presidente de la Federación Española «Muchas niñas quieren ser como vosotras», indica Rubiales a las campeonas del mundo I. ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 4 diciembre 2018, 00:31

Con el cansancio, el orgullo y la alegría entremezclados en sus cuerpos, las tres asturianas encargadas de hacer historia al conquistar el primer Mundial femenino para España recibieron en el centro neurálgico del fútbol nacional el homenaje a su hazaña. «Todos los compañeros me han ayudado para que esto fuera posible. Sois un equipo extraordinario, un equipo 'top'. Estoy súper orgullosa de vosotros, de lo que habéis hecho. Os habéis dejado el alma todos para que podamos tener un pedacito de esta copa en casa», agradeció repartiendo méritos la ovetense Toña Is, artífice desde el banquillo del éxito de una prometedora generación a la que ha cincelado para redefinir los límites.

«Los valores del deporte os los ha metido en vena Toña (Is), de la que habéis aprendido de Toña Is muchas cosas de fútbol, pero también para la vida», indicó a las campeonas del Mundial sub 17 el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, destacando la dicotomía entre los roles de entrenadora y mentora que ejerce la asturiana, encargada de contagiar desde la pizarra su esencia pionera. «A nadie se le va a olvidar, sois las primeras», recordó Rafa del Amo, máximo responsable de la Comisión Nacional del Fútbol Femenino y protagonista indirecto de uno de los momentos más emotivo del acto celebrado en el Salón Luis Aragonés.

«Has pasado uno de los peores tragos de tu vida, pero quisimos darte este regalo y traer la copa aquí, a casa», expresó desde el atril Toña Is al dirigente navarro, que por el fallecimiento de su padre tuvo que dejar la concentración antes de la final de una competición que sus protagonistas revivieron con las imágenes de la gran pantalla situada en las entrañas de las instalaciones federativas. Notablemente emocionada, la entrenadora mostró su gratitud «a todas las personas que han creído en mí y al gran staff técnico que han ayudado a que esto fuera posible».

«Os habéis hecho mayores de edad. Ahora muchas más niñas quieren ser como vosotras», les recordó Rubiales. Con las preciadas medallas de oro colgadas de sus cuellos, tras un breve descanso en la residencia de Las Rozas, siguieron recogiendo las muestras de cariño recibidas desde su aterrizaje de madrugada en Barajas.

Mientras la zaguera oviedista María Méndez departía con Salma Paralluelo y su compañera en el eje de la zaga Ana Tejada, la guardameta sportinguista Paula Suárez empujaba su maleta junto a la capitana Eva Navarro, que sujetaba sonriente el trofeo de campeonas. Un grupo de familiares, aficionados y periodistas les aguardaban en Barajas para celebrar su gesta. «Campeonas del mundo», gritaban con sus teléfonos móviles preparados para archivar el momento. Se desató entonces la catarata de abrazos, 'selfies' y carantoñas que compensó las semanas de añoranza, a miles de kilómetros de sus allegados.

Un reencuentro que el trío de campeonas asturianas continuará con su regreso al Principado, programado para las cinco de esta tarde. Como reconocimiento a su brillante 2018, en el que han conquistado el cetro europeo y el mundial, serán galardonadas el viernes de la próxima semana con la insignia de oro de la Territorial.