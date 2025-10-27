Estébanez decide el duelo de candidatos para el Llanera

Dos goles de Miguel Estébanez decidieron en el Pepe Quimarán el duelo entre dos de los grandes aspirantes al ascenso de Tercera Federación. Llanera ... y Caudal protagonizaron un encuentro abierto, con alternancias, pero fueron los locales quienes sumaron los tres puntos. Y eso que las primeras aproximaciones fueron visitantes. Iván Elena, con un disparo que rozaba la madera, comenzaba avisando. Le seguiría el lateral Borja Rodríguez, obligando a intervenir al meta local Javi Benítez, muy seguro durante todo el encuentro.

Mikel Busto iba a ser el primero en avisar para los de Chuchi Collado y cuando no se había cumplido la media hora Miguel Estébanez, tras un gran balón de Romaric, batía a Jara para conseguir el 1-0 con el que se llegaría al descanso.

El propio Estébanez duplicaría la ventaja local, asistido por Dani Collado, en una jugada que los visitantes reclamaron con insistencia un posible fuera de juego, señalado en primera instancia por el asistente. No fue así, el gol subió al marcador y el partido entró en una dinámica mucho más bronca y con interrupciones constantes que restaron fluidez al juego de ambos conjuntos.

Dominic vería la segunda amarilla en el minuto 65 y el Llanera optó entonces por replegarse y apostar por confiar en su buen hacer defensivo y en el resultado que ya atesoraba en ese momento. No tuvo la inspiración necesaria el Caudal, quien pese a agotar los cambios vio impotente como los últimos minutos se consumían sin llegar el gol que le metiese en el partido. Michael, a falta de siete minutos, tuvo la mejor opción de descontar en el marcador, pero el marcador no se movería en el Pepe Quimarán. El Llanera sigue igualado a puntos con el Covadonga en el liderato y el Caudal encaja la primera derrota de la temporada justo antes de recibir al Sporting en el duelo de Copa del Rey.