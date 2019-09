El estreno más triste y extraño La Selección Española guardó ayer en Bucarest un minuto de silencio por Blanca Fernández Ochoa y hoy lo hará antes del partido por Xana. / EFE España se debate entre el dolor por la tragedia y la necesidad de ganar en Bucarest La muerte de Xana, la hija pequeña de Luis Enrique, convierte en un funeral la fiesta del estreno de Robert Moreno como técnico con plaza fija IGNACIO TYLKO BUCAREST. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:13

Como los designios de la vida son inescrutables, España disputa hoy un partido de lo más extraño ante Rumanía en Bucarest. Supone el estreno oficial como primer seleccionador, no como interino, del catalán Robert Moreno, el amigo íntimo de Luis Enrique, el técnico que debería estar aquí, pero llora la muerte de su hija Xana, víctima de un cáncer de huesos con solo nueve años y por la que se guardará un minuto de silencio y los jugadores portarán brazaletes negros.

Un duelo que debería de celebrarse como la virtual clasificación para la Eurocopa 2020 en caso de victoria, que representaría un repóquer de éxitos en este camino, se ha tornado en tristeza y condolencias por el dolor que sufre la familia Martínez Cubell tras el adiós, prematuro, de la pequeña de los tres hijos. Un sentimiento de pena agravado por el hallazgo del cádaver de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, un mito del deporte español en tiempos de carencias.

Moreno, victorioso en los tres partidos dirigidos ante Malta (0-2), Islas Feroe (1-4) y Suecia en el Bernabéu (3-0), es un técnico joven y preparado, pero endeble por su inexperiencia como primer espada. Una apuesta de riesgo del presidente de la Federación, Luis Rubiales, y del director deportivo, José Francisco Molina. Pero una decisión coherente tras confirmar el propio entrenador barcelonés que los amigos están por delante de los proyectos y que daría un paso al lado si Luis Enrique algún día decide volver y tenerle a ayudante, como en el Barça, la Roma, el Celta y la Selección. De momento, respeto, silencio y deseo de que el preparador asturiano vuelva a sentirse fuerte y motivado para el fútbol, lo más importante entre lo menos importante, parafraseando a Jorge Valdano.

En el plano deportivo, interés por conocer el estado en este inicio de curso de un bloque renovado que el verano próximo afrontará, salvo hecatombe, la reválida de la Eurocopa. Se trata de comprobar, por ejemplo, si Kepa se mantiene firme como titular bajo los palos en detrimento de David de Gea, sin suerte en la Selección, si al fin se encuentra un relevo de garantías que acompañe a S Ramos, huérfano sin Piqué, si Busquets aún tiene cuerda para rato o si entre Rodrigo Moreno y Paco Alcácer aparece ese '9' matador que no es el lesionado Morata, por no hablar ya de Costa, que no cuenta.

Esta cita puede representar el estreno de Sarabia, que ha dado un salto exponencial en su carrera al fichar por el PSG, y del león Unai Núñez, que junto a Ceballos, el emergente Fabián Ruiz y el 'txuri urdin' Oyarzabal son los cuatro campeones de Eurocopa con la Sub 21 que se codean con los mayores en Bucarest, el París del Este.

Moreno seguirá la línea marcada por Luis Enrique, pero con la «obsesión de convertir cada ataque en situación de tiro». Posesión, profundidad y estar muy juntos para la presión tras pérdida y recuperar arriba, las claves del éxito. No firma el empate, ya que «España siempre está obligada a ganar», y advierte del peligro que supondría creerse superiores a un adversario que «Contra ha trabajado muy bien», solo ha perdido un partido en la clasificación y ha marcado los mismos goles que España (11), enfrentándose a los mismos rivales. «Vamos a tener que dar una buena versión para poder ganar».