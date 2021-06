Laporte: «Mucha gente me espera en la esquina» El central del City analiza su estreno con la selección y acepta que será juzgado con lupa después de su nacionalización exprés para jugar con España El jugador de la selección española de fútbol Aymeric Laporte. / foto: Efe | Vídeo: atlas ENRIQUE YUNTA Sábado, 5 junio 2021, 15:10

Del fogueo de España contra Portugal, un amistoso con gritos y sin goles, la mejor noticia fue el debut de Aymeric Laporte, estupendo fichaje para una selección que no anda precisamente muy sobrada de experiencia en la zaga. Por circunstancias, Laporte es, con 27 años, el becario de este grupo, pero todo apunta a que será protagonista en la Eurocopa que empieza el viernes. El central del Manchester City jugó en el Wanda Metropolitano por primera vez de rojo y cumplió con nota, socio de Pau Torres en una mezcla extraña porque no es común ver a dos zurdos en el eje de la zaga. Aunque se retiró algo fatigado, Laporte está en plenitud y listo para corresponder a la Federación después de una nacionalización exprés, español por sorpresa desde el 12 de mayo en un momento idóneo.

«Estoy bien, me retiré del campo para descansar. Llevaba tiempo sin jugar y no quería forzar, nada importante», resolvió Laporte de entrada. A partir de ahí, primeras palabras del central como español, casi todas las preguntas sobre su proceso de nacionalización y la polémica con Francia. «Todo futbolista quiere competir al máximo nivel. Es increíble vivir esta experiencia y es lo que siempre he querido»

Desde Francia hay cierto malestar porque Didier Deschamps, el seleccionador galo, dijo que Laporte no se puso en contacto con él para que le contase su decisión, si bien el jugador niega la mayor. «Quizá cambió de número, no lo sé. Yo aquí estoy y estoy muy contento de estar aquí. La relación con Deschamps, cuando nos veamos, será cordial, seguro. Intenté ponerme en contacto y no pudo ser. Puede que sea por cambiar el número, no es algo que me preocupe demasiado. Ahora estoy aquí, estoy encantado y daré todo por esta selección. Estoy para sumar y no para restar».

Y está, dice, feliz como una perdiz en Las Rozas. «Estoy aquí porque he querido, estoy contento por la decisión que he tomado. Desde el principio me han ayudado muchísimo aquí, estoy muy agradecido al presidente y al míster por estar aquí». Ahora bien, se siente Laporte español pese a ser francés de pura cepa pese a aterrizar en Bilbao siendo un crío. «Vaya pregunta. Es una pregunta bastante fuerte. Estoy aquí para competir al máximo nivel y mi objetivo es el mismo que el de España. Daré todo para ganar, eso es lo importante y nadie tiene que dudar».

Precisamente porque en las Eurocopas se dispara el patiotismo, Laporte es consciente de que se le mirará con lupa. «Está claro que mucha gente me espera en la esquina. Sé que lo malo resaltará muchísimo, pero es el fútbol. Habrá buenos momentos y también malos, pero hay que estar preparado para todo».

Laporte siempre sonó para España, pero fue él quien optó por Francia poco después de la Eurocopa de 2016. La falta de oportunidades le ha llevado a escoger el rojo de España. «El interés viene de muy atrás. Ya con la sub 19 entré en contacto con la Federación. Al prinicpio era muy diferente a lo de ahora. Cuando se ha presentado la oportunidad, me llamó Luis Enrique para preguntarme la situación, si tenía ganas de defender a este país, de competir al máximo nivel y le dije que estaba encantado de estar con ellos. Así ha sido. Primero contacté con Luis Enrique y luego con el presidente».