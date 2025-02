Luis Enrique: «Tengo que intentar que los jugadores se lo crean»

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 3 de junio 2021, 19:17 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

En la víspera del importante ensayo de España para la Eurocopa ante Portugal, Luis Enrique insistió en ese mensaje optimista que trata de inculcar a sus jugadores y a la afición. «Tengo que intentar que los jugadores se lo crean. Creo que esta selección es una de las favoritas. Si no es así, me levantaré y me daré cabezazos. A la afición la veo positiva», afirmó.

Se felicitó por el regreso del público, en este caso al Wanda Metropolitano: «Es algo que estábamos deseando todos. Será un momento espectacular. Llevamos año y medio sin aficionados y estamos deseando ver a 15.000 aficionados apoyando a la selección».

A vueltas con los porteros, insistió en que confía en los tres ha que citado. «Sé quién va a jugar, pero no lo voy a decir. ¿Robert? Si está convocado, tiene opciones. Confío en los 24. Lo que veo en cada entrenamiento me motiva más. Cualquiera de los tres me da garantía suficiente para estar tranquilo. Estoy preparado para los debates pero encantado con lo que tengo».

Defendió a David de Gea tras las críticas que recibió en la final de La Liga Europa, donde no paró ninguno de los once penaltis lanzados por el Villarreal y encima falló el suyo: «En el fútbol hay mucho topicazo. De Gea es un fenómeno, imprescindible. Suma cuando juega, cuando no juega, cuando hace un gran partido, cuando viene de perder una final. Creía que David os ponía cachondos, pero en realidad es la posición».

¿El esquema con el que va a jugar?: «Mi teoría es que puedo cambiar el sistema, pero creo que es mejor dominar un sistema a la perfección que tener tres y no dominarlos. Claro que podemos jugar con tres centrales. De hecho muchas de las situaciones nos llevan a jugar con tres. En cada partido hay matices. Estoy abierto a cualquier posibilidad».

Habló del trabajo diario de los jugadores y sorprendió al referirse en concreto a Pablo Sarabia: «El de ayer fue un entrenamiento espectacular, muy por encima del nivel que podía esperar. No me ha sorprendido ninguno porque los conozco. A Sarabia le veo especialmente motivado. Podría ser la nota más positiva». Respecto a los finalistas europeos, dijo que «estan muy bien todos, pero los que han ganado más contentos».

¿Portugal?: «Es la actual campeona de Europa y de la Liga de las Naciones. Es un estímulo, con un rival top. Uno de los favoritos. Vamos a intentar hacer nuestro partido. A los seleccionadores no gustaría encontrarnos partidos fáciles para afianzar todo, pero...».